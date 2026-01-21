Conductor es captado presuntamente drogándose mientras circula por Calzada de Tlalpan

Logo Inklusion Sitio accesible
Un conductor fue captado presuntamente drogándose mientras circulaba por la Calzada de Tlalpan. El video se viralizó, ¿pero qué dicen las autoridades?

Escrito por:  Alejandra Gómez

Mientras circulaba por la Calzada de Tlalpan, en la CDMX, el conductor de una camioneta fue captado en video, presuntamente drogándose. El material fue compartido en redes sociales cuestionando sobre su comportamiento al volante y la ausencia de las autoridades.

¿Se iba drogando? Conductor inhalando sustancias

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el conductor de una camioneta que circulaba sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México , es captado presuntamente inhalando drogas, mientras maneja una camioneta de color rojo, con unos colchones en la parte de arriba del vehículo y las placas NGS-193-A

Las imágenes fueron compartidas por medio de redes sociales etiquetando a las autoridades correspondientes, sin embargo, no se han pronunciado ante la situación que dejó a varios usuarios con molestias.

Si una persona se encuentra en estado de intoxicación de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, será arrestada de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir, en tanto que el vehículo será remitido al depósito vehicular.

En caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito y que el conductor no cumpla con la sanción, el propietario deberá cubrir una multa de 60 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, para que le sea entregada la unidad.

Graban a taxista de CDMX drogándose frente a oficinas de la alcaldía GAM

El pasado julio del 2025, ana de las cámaras de Fuerza Informativa Azteca captó a un taxista de la Ciudad de México en el momento en que, presuntamente, se encontraba drogándose mientras permanecía al volante.

El hecho ocurrió en la zona norte de la capital, específicamente frente a la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el cruce de las calles 5 de Febrero y Vicente Villada, donde también se localizan un Juzgado Cívico y una coordinación territorial de la Fiscalía capitalina.

