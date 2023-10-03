“No tengo piedad, animales”: Captan a Guardia Nacional de EU maltratando a migrantes

Un video grabado por un testigo mostró como un agente de la Guardia Nacional le gritó a un grupo de migrantes quienes se arrastraban para intentar cruzar la frontera con Estados Unidos (EU) en Texas.

El material audiovisual conseguido por la agencia Reuters muestra a un sujeto con uniforme de la Guardia Nacional quien le grita a los migrantes que se arrastran bajo el alambre de púas.

“No tengo piedad, animales. ¿Por qué enviaron a un bebé? ¿Por qué enviaron a un niño?”, grita el sujeto con uniforme de la Guardia Nacional de Texas. El video fue grabado el pasado 28 de septiembre de 2023. Las autoridades de Texas aún no responden una solicitud de comentarios al respecto por parte de la agencia noticiosa.

Aumenta 36% la migración hacia Estados Unidos

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 181 mil 59 migrantes en la frontera con México durante el pasado mes de agosto de 2023. Esto representa un 36% más en comparación con julio, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la Unión Americana, recolectados por la organización de Defensa de Derechos Humanos en las Américas (WOLA, por sus siglas en inglés).

🇺🇸🇲🇽In the latest U.S.-Mexico #WeeklyBorder Update:

-Migration in August increased 36% over July

-Mexico pledges new measures to “depressurize” migration

-House Republicans place border at the center of government shutdown demands

Read more:https://t.co/lTZBbvb8yC — WOLA (@WOLA_org) September 30, 2023

La misma institución señala que al menos 51 mil 913 migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo, llegaron a los cruces fronterizos oficiales, lo que representa un aumento del 2% con respecto al mes de julio. De ellos, 45 mil 400, cerca del 87% lograron obtener una cita con la aplicación móvil llamada CBP One.

Los datos muestran que hay un incremento entre nacionalidades de los migrantes. En comparación entre datos con agosto y junio, los procedentes de Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, El Salvador, Colombia y Venezuela aumentaron sus llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo.

