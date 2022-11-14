Capturan a sospechoso de tiroteo en Universidad de Virginia

El departamento de Policía de la Universidad de Virginia (UVA) afirmó que las autoridades tienen al sospechoso del tiroteo que ocurrió el pasado domingo 13 de noviembre alrededor de las 22:30 horas, donde murieron tres personas y dos fueron heridas. De acuerdo con información oficial, el individuo fue identificado como Christopher Darnell Jones, estudiante del campus.

“ACTUALIZACIÓN UVA: La policía tiene al sospechoso bajo custodia. Este es el mensaje de alerta final”, fue el mensaje escrito en la cuenta oficial de Twitter del Departamento de Policía de la UVA.

Tim Longo, vicepresidente de seguridad y jefe de policía de la UVA, explicó que Jones enfrenta tres cargos de homicidio intencional sin premeditación y tres cargos de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

|Twitter: @UVAPolicia

Tiroteo en Universidad de Virginia

Por medio de un mensaje a la comunidad universitaria de Virginia, el presidente Jim Ryan explicó que alrededor de las 22:30 horas del pasado domingo, se registró un tiroteo en el estacionamiento de la UVA y se sospechó enseguida de uno de los estudiantes.

El sospechoso seguía prófugo y armado, por lo que era considerado peligroso. La descripción que se dio de Christopher Darnell fue que usaba una chaqueta roja, jeans azules y zapatos rojos, asimismo, se dieron las placas del auto que probablemente conducía.

Responsable del tiroteo|Twitter @UVAPolicia

De acuerdo con el sitio de la universidad, el detenido es un exjugador de futbol en la generación de 2028, aunque no participó en ningún partido durante su primer año.

Tras el tiroteo, las autoridades de la Universidad pidieron refugiarse y esperar a que el sospechoso pudiera ser arrestado.

Por su parte, Jim Ryan explicó sentirse desconsolado al informar que tras el tiroteo en la Universidad de Virginia tres estudiantes perdieron la vida y dos fueron lesionados, los cuales recibieron atención médica.

Asimismo, detalló que es un mensaje que cualquier líder espera no tener que enviar nunca y recalcó que el incidente fue un evento traumático para toda la comunidad, por lo que se cancelaron las clases para este lunes 14 de noviembre.