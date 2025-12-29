Cae “El Luki”, sanguinario jefe de plaza del CJNG en Macuspana, Tabasco; objetivo prioritario

En un operativo conjunto de alto nivel, fuerzas federales y estatales lograron la captura de Eduardo Alberto “N”, alias "El Luki", identificado como un objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de un grupo delictivo generador de violencia en Macuspana, Tabasco.

La acción de seguridad fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde opera una división de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica llamada "FIRT Olmeca".

¿Quién es "Luki", el terror de Macuspana?

De acuerdo con las investigaciones de gabinete y campo, "El Luki" no es un delincuente menor. Las autoridades lo relacionan directamente con delitos de alto impacto como homicidios, extorsión y delitos contra la salud. Se le señala como el principal responsable de la ola de violencia que azota al municipio de Macuspana y sus zonas aledañas.

De manera preliminar, se presume que Eduardo Alberto "N" sería jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región, quien estaría al frente de las operaciones violentas en Macuspana.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

Así fue la captura del "Luki" en Tabasco

El operativo táctico se desplegó en el municipio de Centro, Tabasco. Los efectivos detectaron a tres personas —dos hombres y una mujer— que mostraban una actitud inusual y sospechosa. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos intentaron huir del lugar, lo que detonó una rápida reacción de las fuerzas del orden para interceptarlos.

Durante la revisión preventiva de seguridad, se les aseguraron 60 dosis de cocaína, confirmando su participación en actividades de narcomenudeo.

Junto a "El Luki" fueron detenidas dichas dos personas que lo acompañaban: Luis Ángel y Diana Bereniz "N", quienes ya fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

