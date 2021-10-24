Capturan al jefe del Clan del Golfo, el narco más buscado de Colombia

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, es el máximo cabecilla del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado de Colombia, también requerido por Estados Unidos, y fue capturado este sábado 23 de octubre en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, Úsuaga, alias Otoniel, fue detenido en una operación conjunta entre Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que ayudara a su captura.

En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/hhda3b5Zgz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 24, 2021

¿Quién es Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel'?

El narcotraficante, el jefe del Clan del Golfo, lidera más de 3,000 hombres del Clan del Golfo en 10 departamentos. En su contra hay más de 130 procesos judiciales y millonarias recompensas por su captura. Además, es el hombre más buscado en el país así como por la DEA en Estados Unidos.

Por 'Otoniel', las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos colombianos.

El máximo cabecilla del Clan del Golfo inició su trayectoria criminal hace 32 años tras desmovilizarse de la guerrilla del EPL.

De allí se unió a las Autodefensas de Colombia (AUC), grupo paramilitar en el que fue haciendo carrera liderando las economías ilegales.

En 2009, 'Otoniel', junto a su hermano Giovanni Úsuga David, asumió el mando de la organización delincuencial Los Urabeños, que reunía a los desmovilizados de los grupos paramilitares, principalmente en Córdoba y Urabá, expandiendo su influencia en al menos 10 departamentos del país.

En 2017 se conoció un video en que el 'Otoniel' anunciaba su intención de someterse a la justicia, sin éxito.

Desde hace 5 años, las autoridades lanzaron la Operación Agamenón con la que le han cerrado el cerco a 'Otoniel', abatiendo y capturando a decenas de sus lugartenientes, afectando sus finanzas y obligándolo a tomar medidas como no pasar dos noches seguidas en el mismo lugar, constantes desplazamientos a pie o en mula y comunicarse solamente a través de audios que son llevados por correos humanos.

Te puede interesar: Detienen en México a Rodrigo Granda, excomandante de las FARC