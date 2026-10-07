‘Cae’ en Colombia paloma traficante: Ave transportaba objetos prohibidos a centro penitenciario

Una paloma fue interceptada en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, Colombia, cuando aparentemente intentaba ingresar elementos prohibidos destinados a personas privadas de la libertad; el ave fue localizada por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el área de los tejados del establecimiento.

El hallazgo ocurrió el domingo 4 de octubre, cuando los guardianes detectaron que la paloma llevaba un pequeño arnés sujeto a sus alas y una carga que le impedía desplazarse con normalidad; al revisar el paquete encontraron cables y accesorios relacionados con cargadores de teléfonos celulares.

¿Cómo descubrieron a la paloma dentro de la cárcel?

El ave fue ubicada en una zona del centro penitenciario y, de acuerdo con los registros del procedimiento, tenía un destino aparentemente dirigido hacia uno de los patios de la prisión; los elementos estaban sujetos al cuerpo mediante amarres para mantenerlos durante el vuelo.

La carga fue retirada y quedó bajo resguardo del personal penitenciario para su registro; entre los objetos identificados aparecen cables y cargadores, considerados elementos no autorizados dentro del establecimiento.

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El ave ya habría realizado otros vuelos

La investigación interna apunta a que la paloma habría sido utilizada anteriormente para transportar objetos hacia el interior de la cárcel; sin embargo, el informe de las autoridades no establece quién la entrenó o quién estaría detrás de este mecanismo.

El caso, reitera la agencia de seguridad, que presenta una de las dificultades que enfrentan las autoridades penitenciarias para impedir el ingreso de objetos prohibidos; esta vez, el intento involucró a un animal utilizado como medio de transporte.

¿Qué pasó con la paloma?

Tras ser interceptada, el ave quedó bajo observación y el procedimiento fue documentado por los funcionarios del INPEC; la revisión permitió retirar el cargamento y dejar constancia del hallazgo ante la guardia penitenciaria.

La identidad de las personas que presuntamente recibirían los objetos y de quienes habrían preparado el envío no fue revelada por las autoridades colombianas.