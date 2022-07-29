Piden 2 años de cárcel para Neymar en España por malversación de fondos

La Fiscalía de España pide dos años de cárcel para el futbolista Neymar, a quien acusan de malversación de fondos junto a sus agentes por su traspaso al club Barcelona en 2013.

La Fiscalía también solicita cinco años de cárcel para el ex presidente del club Barcelona, Sandro Rosell, por los delitos de corrupción y fraude. Asimismo le exigen pagar una multa de 8.4 millones de euros a favor del club.

El equipo Santos de Brasil también está involucrado en las acusaciones de malversación de fondos, ya que era el club al que pertenecía Neymar antes de llegar al Barcelona.

En el caso también están imputados el padre, la madre de Neymar y la empresa familiar N&N. Por lo que todos los involucrados enfrentarán un juicio en España el próximo 17 de octubre.

|Reuters

¿Por qué acusan de malversación de fondos a Neymar?

DIS, un grupo inversor brasileño, es quien demanda a Neymar, al Barcelona y al Santos de Brasil por el traspaso de la estrella de futbol, ya que DIS también era propietario de los derechos del delantero y alega que recibió menos dinero del que le correspondía por el trato entre el futbolista y los clubes.

De acuerdo con el documento judicial publicado el viernes, DIS alega que el Barcelona inició las negociaciones en 2011 con el jugador, pagándole 40 millones de euros para asegurar su fichaje cuando su contrato con el Santos expiró en 2014 y evitar así que otros clubes lo contrataran.

La fiscalía pide una condena de dos años de cárcel "por un delito de corrupción en los negocios", así como tres años de prohibición de ejercer la actividad empresarial y una multa de 10 millones de euros.

Neymar niega las acusaciones, pero perdió una apelación en el Tribunal Superior de Justicia de España en 2017, allanando el camino para un juicio. Por su parte, Rosell también niega cualquier infracción durante la transferencia del futbolista al Barcelona.