Hoy es un meme, mañana tu voz: la alerta roja por un intento de mordaza a la comedia política

El proyecto de humor político "La Casa de los Mañosos" emitió un comunicado urgente en el que advierte sobre los intentos del oficialismo mexicano por contener y penalizar la difusión de memes, sátira y contenidos burlescos en redes sociales.

En el documento, titulado "Primer llamado: Alerta por intento de censura", la plataforma sostiene que la incomodidad de la clase gobernante jamás debe convertirse en un pretexto institucional para silenciar la protesta ciudadana ni para encarcelar a creadores de contenido.

Redacciones ambiguas que amenazan con convertirse en mordazas

La principal preocupación de la iniciativa radica en las propuestas que buscan imponer penas de prisión por "determinados usos de la identidad gráfica del gobierno". Según la postura expresada en el texto, este tipo de redacciones legislativas resulta extremadamente ambiguo y carece de garantías claras para proteger el libre ejercicio del humor.

Se señala que utilizar la protección del aparato gubernamental para castigar el uso de símbolos o imágenes oficiales abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, transformando la defensa de la imagen pública en una herramienta directa de persecución política.

Que una broma incomode al poder jamás debe ser motivo de cárcel.

Llamamos a México y a la comunidad internacional a estar alertas ante cualquier intento de censura.

Hoy puede ser un meme; mañana, tu voz. pic.twitter.com/L9wYxofpZ9 — La Casa de los Mañosos (@LCDLManosos) September 23, 2026

Un contrapeso histórico respaldado en la tradición popular

El comunicado subraya que la sátira política no fomenta el odio ni incita a la violencia, sino que funciona como un canal de reflexión social a través de la caricatura y la exageración de las contradicciones del poder. Asimismo, recuerda que la sociedad mexicana tiene una amplia tradición de crítica mediante la risa, ejemplificada en la obra de José Guadalupe Posada y las páginas del periódico El Hijo del Ahuizote.

Bajo esta perspectiva, resulta absurdo exigir que los funcionarios públicos queden exentos de la burla en un país caracterizado por su irresponsabilidad festiva y su capacidad de reírse de las solemnidades.

Convocatoria a la vigilancia y a la movilización ciudadana

"La Casa de los Mañosos" hace una llamada a organismos internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y a la sociedad civil en general para mantenerse alertas.

El texto advierte que la indiferencia ante la restricción del humor sienta un antecedente peligroso para la libertad de expresión global: el ataque de hoy a un meme puede transformarse mañana en la censura de cualquier opinión discrepante.