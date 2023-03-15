Carla Humphrey queda fuera de la carrera por la presidencia del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó fuera de la carrera por la presidencia del INE a la consejera Carla Humphrey; bajo el argumento que sería una reelección prohibida por la Constitución, establece por votación de 4 a 1. Mónica Soto fue la única que votó en contra.

El presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez, argumentó que la validación de la candidatura de Carla Humphrey abriría la puerta a que ampliara su periodo como consejera electoral más allá de los 9 años que marca la ley.

Desde el pasado 3 de marzo, el CTE dejó en claro que Carla Humphrey no podría competir por la presidencia del INE.

La consejera Carla Humphrey llegó al INE en 2020. A partir de la convocatoria para renovar cuatro consejerías que quedarán vacantes en abril presentó su postulación a la presidencia del INE. En una primera instancia fue rechazada por el Comité de Evaluación. La decisión fue avalada por el máximo tribunal electoral.

#ÚLTIMAHORA | El Tribunal Electoral deja fuera de la carrera por la presidencia del @INEMexico a la consejera, Carla #Humphrey.



Sería una reelección prohibida por la #Constitución, establece por votación de 4 a 1. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2023

Comité Técnico de Evaluación del INE suma más de 20 juicios electorales

Este miércoles el TEPJF tendrá que resolver más de 20 juicios electorales en contra del Comité Técnico de Evaluación (CTE) del INE, esto, por el tema de los aspirantes a los consejeros del órgano electoral.

Uno de los juicios electorales más esperados era el de la consejera Carla Humphrey, pues aspiraba a la presidencia del INE; sin embargo, la principal traba era que, si competía, se trataría de una reelección.

Hasta antes de la decisión del TEPJF, Carla Humphrey compartió algunas palabras a través de su cuenta de Twitter, donde dejó en claro que su "lucha siempre ha sido por un INE fuerte, confiable y ajeno a manipulaciones políticas, partidistas o personales".

Asimismo, mencionó que confiaba en que la mayoría de las y los Magistrados del TEPJF tienen el mismo objetivo y decidirían sobre sus aspiraciones por la presidencia conforme al marco constitucional.

Por otro lado, los demás juicios electorales se tratan de supuestas irregularidades en el proceso de selección para los aspirantes a consejeros del INE.