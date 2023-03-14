Proponen dejar fuera de la carrera del INE a la consejera Carla Humphrey

Un proyecto de sentencia del magistrado, Reyes Rodríguez, propone dejar fuera de la carrera por la presidencia del INE a la actual consejera, Carla Humphrey.

El Comité Técnico de Evaluación consideró la postulación de Humphrey como una reelección ya que ocupa un puesto en el Consejo General desde 2020.

El proyecto de sentencia del magistrado Rodríguez, que será puesto a votación de la Sala Superior, propone confirmar la decisión del Comité. Sostiene en sus argumentos que los cargos de consejero presidente y consejero electoral son equiparables por lo que la postulación implicaría una violación a los principios constitucionales.

Proyecto de sentencia se difunde esta tarde.

El proyecto de sentencia fue difundido esta tarde y por la noche la consejera pidió que el magistrado se excuse de la resolución de su caso. Los motivos no han dejado de llamar la atención.

Humphrey sostiene que Reyes Rodríguez mantiene una estrecha amistad con su exesposo, Roberto Gil Zuarth. En su escrito la consejera sostiene que su exmarido mantiene una enemistad hacia ella lo cual le ha llevado a intervenir en su contra en tres ocasiones, al aspirar a cargos electorales.

Humphrey describe también las relaciones laborales entre Gil y el actual presidente del Tribunal Electoral quien ha sido colaborador del panista.

Según lo expuesto por la consejera electoral, Gil Zuarth impulsó al magistrado, Reyes Rodríguez, a formar parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral en 2016 cuando entonces su exesposo era senador por el PAN.