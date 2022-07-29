EU acusa a ciudadano de Rusia por campaña de injerencia electoral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló el viernes (29 de julio de 2022) que ha acusado a un hombre ruso de orquestar y usar durante varios años grupos políticos en Florida, Georgia y California en donde orquestó una campaña de injerencia electoral, se le acusa de sembrar la discordia, difundir propaganda de Rusia y hasta de interferir en las elecciones de EU.

Aleksandr Viktorovich Ionov, ciudadano y residente en Moscú, fue acusado de conspirar para que ciudadanos estadunidenses actuaran como agentes ilegales del Gobierno ruso, según un comunicado del departamento. Si es declarado culpable, se enfrenta a hasta cinco años de cárcel.

El departamento señaló que Ionov, actuando en nombre de la agencia de inteligencia de Rusia FSB, apoyó financieramente a los grupos, les ordenó publicar propaganda prorrusa y coordinó acciones destinadas a promover los intereses de Rusia.

El departamento también señaló que Ionov usó su control sobre un grupo político estadunidense en Florida para ejercer injerencia electoral, apoyando campañas políticas en San Petersburgo, en Florida, de dos personas en los años de 2017 y 2019. Se refirió al grupo y a los individuos como "conspiradores no acusados", aunque no los mencionó.

Cabe señalar que al menos desde el mes de diciembre de 2014 y hasta marzo de 2022, Ionov, participó en una campaña de influencia extranjera maliciosa contra EU (Estados Unidos). Lo hizo con ayuda de al menos tres funcionarios rusos, agregó el departamento.

USA vs Aleksandr Viktorovich Ionov Indictmenthttps://t.co/cZhXk13e1C pic.twitter.com/wUpkSIzpBb — Wendy Siegelman (@WendySiegelman) July 29, 2022

Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones contra rusos

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Ionov, a la rusa Natalya Valeryevna Burlinova y a cuatro entidades de Rusia, a las que acusó de apoyar las operaciones de injerencia electoral del Kremlin en el mundo.

Las entidades mencionadas son el Movimiento Antiglobalización de Rusia (AGMR por sus siglas en inglés), Ionov Transkontinental, STOP-Imperialismo y el Centro de Apoyo y Desarrollo de la Diplomacia Creativa de Iniciativa Pública (PICREADI por sus siglas en inglés).

La embajada de Rusia en Washington no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se pedían comentarios acerca de la acusación o las sanciones de Estados Unidos, que bloquean los bienes y los intereses de los acusados en EU.