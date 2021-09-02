Detienen al sospechoso del tiroteo en secundaria de Carolina del Norte

Un estudiante murió durante un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos (EU), mientras que el principal sospechoso está detenido, informaron las autoridades locales.

Este miércoles, la Policía de Carolina del Norte confirmó la muerte de un estudiante tras el tiroteo en la escuela secundaria y anunció la detención de uno más, quien hasta el momento no ha sido identificado.

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En una conferencia de prensa, la jefa de Policía de la ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Catrina Thompson, informó que el tiroteo en la secundaria Mount Tabor High School cobró la vida del estudiante identificado como William Chavis Raynard Miller Jr.

Roommates, unfortunately, an act of violence at a Winston-Salem high school has resulted in one student dead after a shooting occured on campus, according to @CNN William Chavis Raynard Miller, Jr. was shot and killed Mount Tabor High School around noon. pic.twitter.com/lN6scQtAEY — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) September 1, 2021

“La investigación está en curso. Fuerzas del orden y trabajadores de la secundaria trabajan para reunir a padres y estudiantes, además de que se contabiliza a la comunidad escolar”, explicaron las autoridades de Carolina del Norte.

Las autoridades de Carolina del Norte explicaron que, tras el tiroteo, el alumno sospechoso del ataque se dio a la fuga, sin embargo, fue aprehendido cinco horas más tarde “sin incidentes”. Después del tiroteo, los estudiantes de la escuela secundaria fueron trasladados a un supermercado ubicado en Whitaker Square para que se pudieran reunir con sus padres.

Tiroteo en secundaria de Carolina del Norte

El tiroteo en la escuela secundaria de Carolina del Norte es el segundo que se registra en una escuela de ese estado en apenas una semana, tras el regreso a clases presenciales en la región, las cuales fueron suspendidas por la pandemia de Covid-19.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information when available. — cityofwspolice (@cityofwspolice) September 1, 2021

“Los socorristas comenzaron con las medidas para salvarlo y el estudiante herido fue trasladado al Centro Médico Bautista de la Universidad de Wake Forest, donde sucumbió a sus heridas”, explicó la jefa de la Policía en Carolina del Norte.

La escuela secundaria cerró después del tiroteo, anunció en Twitter la oficina del Sheriff del condado de Forsyth, Carolina del Norte. Otras escuelas del área también cerraron por precaución tras el incidente.

BREAKING: We do not have any details confirmed. Police and other first responders are on Petree Road, at Mount Tabor High School.



We have seen police, an ambulance, sheriff deputies and fire department. Parents are here, too. @WXII pic.twitter.com/QblwfLZ7FA — WXII Lee Anne Denyer (@WXIILeeAnne) September 1, 2021