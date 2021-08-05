Mujer saca un rifle AK-47 durante carrera de autos en San Francisco

El Departamento de Policía de San Francisco, Estados Unidos, compartió la fotografía de una mujer asomada por la ventana de un auto, con un rifle AK-47 en las manos, mientras participaba en una carrera ilegal.

“Durante una exhibición ilegal de un evento de velocidad en Barneveld & McKinnon, un pasajero se asomó de un Cadillac con un rifle AK-47”, escribió la policía en su cuenta oficial de Twitter.

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Las autoridades confirmaron que el automóvil donde viajaba la mujer fue confiscado; sin embargo, no especificaron si la persona que llevaba el arma en las manos fue detenida.

En otra fotografía, la policía de San Francisco mostró a varias patrullas mientras escoltaban el vehículo, el cual era arrastrado por una grúa después de ser confiscado.

On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY — SFPDTrafficSafety (@SFTrafficSafety) August 5, 2021

Carrera de autos en la que participó la mujer es un delito en California

La carrera de autos en la que este Cadillac habría participado ocurrió el pasado 11 de julio, a partir de ese momento las autoridades rastrearon el auto hasta que finalmente fue incautado este miércoles.

El Código de Vehículos 23109 de California considera a las exhibiciones de velocidad como un delito y señala que son aquellas en las que compite un auto contra otro, utilizando un dispositivo de cronometraje.

Una persona no deberá ayudar ni ser cómplice en ninguna competencia de velocidad de vehículos motorizados (...) ni colocar una barricada para obstruir una carretera.

La publicación de la imagen se da después de que las autoridades locales informaran sobre un aumento de tiroteos en San Francisco, durante los primeros seis meses de 2021.

Hasta junio de este año se han registrado 119 tiroteos, una cifra alta en comparación con los 58 reportes relacionados con disparos, en el mismo periodo de 2020.

“Estamos casi al doble de lo registrado en los últimos dos años, eso es una gran preocupación”, dijo Bill Scott, jefe de la policía de San Francisco, citado por medios internacionales.

El rifle AK-47 que llevaba la mujer es un Avtomat Kalashnikova, modelo 1947, mejor conocido como “cuerno de chivo”, el cual apareció después de que terminó la Segunda Guerra Mundial.

|Reuters

El creador del rifle AK-47 fue Mijaíl Kaláshnikov, un combatiente soviético y diseñador de armas, quien aseguró que su invento estaba destinado a proteger a su patria. “No es culpa mía si hoy estas armas son usadas donde no se deberían usar”, dijo antes de morir.

“Creé el arma principalmente para proteger nuestra patria. Es doloroso para mí ver qué elementos criminales de todo tipo disparan con ella”, reconoció, en una declaración retomada por Reuters.

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