Tormenta tropical “Max” causa cortada en carretera Acapulco-Zihuatanejo

Sobre carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca del puente de Cuajilote, se registró un corte en la vialidad causado por las lluvias que dejaron el paso de la tormenta tropical "Max", informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero.

La dependencia agregó que el corte en la Acapulco-Zihuatanejo, ocurrió en el municipio de municipio de Técpan de Galeana.

Indicó que personal de la dependencia se encuentra en el lugar para delimitar la zona de riesgo y exhortó a los conductores a extremar precauciones.

Primeros reportes indican que la carretera Acapulco-Zihuatanejo fue destrozado por la corriente del río, debido a las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical "Max" que afectó la región.

🚨#Entérate || Se registra corte sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca del puente de Cuajilote, municipio de Tecpan de Galeana. 🚧



Extreme medidas de precaución, personal de @PC_Guerrero delimita la zona de riesgo. #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos pic.twitter.com/lSsjYwXquK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 9, 2023

Elementos del Ejército trabajan en el lugar de la cortada para colocar un puente que permita comunicar la zona, tras la cortada en la Acapulco-Zihuatanejo.

Al respecto, Javier Aguilar, presidente municipal de Petatlán, exhortó a los conductores a evitar la carretera, ya que a la altura Petatlán ya no hay paso.

Muere persona arrastrada por corriente en Técpan de Galeana

La tormenta tropical "Max" dejó varios estragos en otras comunidades, ya que en el municipio Técpan de Galeana autoridades municipales confirmaron la muerte de una persona en la comunidad de Nuxco, quien se encontraba ganado para ponerlo a salvó, sin embargo, la fuerza de la corriente terminó por arrastrarlo.

El cuerpo de la víctima fue recuperado por sus compañeros que lo subieron a una camioneta para trasladarlo a su domicilio y posteriormente fue bajado en una hamaca.

En el mismo municipio Técpan de Galeana, un camión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedó en medio de la crecida de agua, mientras atendía los daños a la infraestructura eléctrica causados por "Max".