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Accidente vial provoca cierre parcial en la carretera Gómez Palacio-Bermejillo en Durango

Antes de tomar alguna de las carreteras no olvides consultar nuestras actualizaciones sobre bloqueos, marchas o accidentes en todas las autopistas del país.

Carretera México-Cuernavaca EN VIVO
Accidentes, bloqueos y tráfico en las autopistas.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

¿Sales este fin de semana? Así están las principales carreteras de México hoy 18 de septiembre 2026. Actualizaciones en vivo sobre todas las autopistas del país.

Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 18 de septiembre 2026

Liberan la circulación en la carretera Cosoleacaque-La Tinaja

La circulación vial se reabrió por completo en el kilómetro 068+000 de la carretera Entronque Cosoleacaque-La Tinaja, en Veracruz. Las maniobras de atención al percance finalizaron y el tránsito recuperó su flujo continuo en la zona.

Tránsito pesado rumbo a Gómez Palacio por choque a la altura del kilómetro 24

Un percance vial en el kilómetro 024+500 de la carretera Entronque Gómez Palacio-Bermejillo mantiene la circulación parcialmente reducida con dirección a Gómez Palacio, Durango.

La obstrucción de carriles entorpece el paso de los automovilistas en el tramo mientras continúan las labores para retirar el vehículo siniestrado y liberar por completo la vía.

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