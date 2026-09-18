Accidente vial provoca cierre parcial en la carretera Gómez Palacio-Bermejillo en Durango
Antes de tomar alguna de las carreteras no olvides consultar nuestras actualizaciones sobre bloqueos, marchas o accidentes en todas las autopistas del país.
¿Sales este fin de semana? Así están las principales carreteras de México hoy 18 de septiembre 2026. Actualizaciones en vivo sobre todas las autopistas del país.
Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 18 de septiembre 2026
Liberan la circulación en la carretera Cosoleacaque-La Tinaja
La circulación vial se reabrió por completo en el kilómetro 068+000 de la carretera Entronque Cosoleacaque-La Tinaja, en Veracruz. Las maniobras de atención al percance finalizaron y el tránsito recuperó su flujo continuo en la zona.
#VialidadLibre en #Veracruz tras accidente cerca del km 068+000 de la carretera Ent. Cosoleacaque - La Tinaja. Maneje con precaución. pic.twitter.com/BY9ToZ97QT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 18, 2026
Tránsito pesado rumbo a Gómez Palacio por choque a la altura del kilómetro 24
Un percance vial en el kilómetro 024+500 de la carretera Entronque Gómez Palacio-Bermejillo mantiene la circulación parcialmente reducida con dirección a Gómez Palacio, Durango.
La obstrucción de carriles entorpece el paso de los automovilistas en el tramo mientras continúan las labores para retirar el vehículo siniestrado y liberar por completo la vía.
#TomePrecauciones en #Durango continúa cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km. 024+500 de la carretera Ent. Gómez Palacio- Bermejillo con dirección a Gómez Palacio, Dgo. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 18, 2026