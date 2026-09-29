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¡Toma precauciones! Estas carreteras tienen cierres y afectaciones HOY 29 de septiembre

Accidentes viales provocan cierres totales y parciales, así como reducción de carriles en distintos puntos del país este martes 29 de septiembre.

Carreteras México
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Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

Este martes se registran diversas afectaciones en las carreteras de México, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y así evitar el tráfico.
Sigue aquí el reporte EN VIVO de los principales cierres, accidentes y afectaciones en las autopistas de México, con información actualizada durante el día.

¿Cómo van las carreteras este martes 29 de septiembre?

Accidente en la México-Cuernavaca

Se reporta un choque contra el muro central, por lo que hay afectación en los carriles en el km 63 de la autopista México-Cuernavaca

Afectación México-Querétaro

Se reporta fuerte carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del entronque con Chamapa-Lechería y el acceso al Parque Industrial San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli. La afectación alcanza cerca de cinco carriles y genera circulación lenta desde Tepalcapa.

Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco

Se reporta cierre parcial de la circulación en el kilómetro 139 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección a Acapulco. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar posibles retrasos.

Cierre en la autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre de la circulación en el kilómetro 48 de la autopista La Tinaja-Isla, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona.

Cierre total en autopista Poza Rica-Cardel

En Veracruz se reporta cierre total de la circulación cerca del kilómetro 115+000 de la autopista Poza Rica-Cardel, debido a un accidente vial.

Como alternativa, se orienta a los automovilistas a continuar por la carretera Veracruz-Álamo.

Afectación en tramo Jilotepec-Querétaro

Se registra afectación a la circulación en el carril de alta, a la altura del kilómetro 50, con dirección a Texmelucan, debido a un incidente en el tramo Jilotepec-Querétaro.

La circulación se mantiene por el carril de baja, por lo que se recomienda reducir la velocidad y manejar con precaución.

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