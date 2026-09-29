¡Toma precauciones! Estas carreteras tienen cierres y afectaciones HOY 29 de septiembre
Accidentes viales provocan cierres totales y parciales, así como reducción de carriles en distintos puntos del país este martes 29 de septiembre.
Este martes se registran diversas afectaciones en las carreteras de México, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y así evitar el tráfico.
Sigue aquí el reporte EN VIVO de los principales cierres, accidentes y afectaciones en las autopistas de México, con información actualizada durante el día.
¿Cómo van las carreteras este martes 29 de septiembre?
Accidente en la México-Cuernavaca
Se reporta un choque contra el muro central, por lo que hay afectación en los carriles en el km 63 de la autopista México-Cuernavaca
🟠CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) September 29, 2026
Afectación México-Querétaro
Se reporta fuerte carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del entronque con Chamapa-Lechería y el acceso al Parque Industrial San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli. La afectación alcanza cerca de cinco carriles y genera circulación lenta desde Tepalcapa.
#AlertaVial | VIALIDAD COMPLICADA en la México-Querétaro— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026
La circulación presenta fuertes afectaciones a la altura del entronque con Chamapa-Lechería y el acceso al Parque Industrial San Martín Obispo, en Punta Norte, Cuautitlán Izcalli.
La congestión alcanza cerca de cinco… pic.twitter.com/a8VSe4zU0e
Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco
Se reporta cierre parcial de la circulación en el kilómetro 139 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección a Acapulco. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar posibles retrasos.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) September 29, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 139, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Cierre en la autopista La Tinaja-Isla
Se registra cierre de la circulación en el kilómetro 48 de la autopista La Tinaja-Isla, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona.
Cierre total en autopista Poza Rica-Cardel
En Veracruz se reporta cierre total de la circulación cerca del kilómetro 115+000 de la autopista Poza Rica-Cardel, debido a un accidente vial.
Como alternativa, se orienta a los automovilistas a continuar por la carretera Veracruz-Álamo.
Afectación en tramo Jilotepec-Querétaro
Se registra afectación a la circulación en el carril de alta, a la altura del kilómetro 50, con dirección a Texmelucan, debido a un incidente en el tramo Jilotepec-Querétaro.
La circulación se mantiene por el carril de baja, por lo que se recomienda reducir la velocidad y manejar con precaución.