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EN VIVO: Fuerte choque en la México-Querétaro y más accidentes en las carreteras HOY 30 de septiembre

Accidentes en carreteras de México complican la circulación este miércoles, la autopista México-Querétaro ya presenta caos; sigue aquí las afectaciones.

Accidentes y caos en carreteras de México
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Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

Sigue aquí EN VIVO las afectaciones y cierres en las carreteras de México para evitar retrasos este miércoles. Hasta el momento se ha registrado un fuerte choque en la autopista México-Querétaro, lo cual complica la circulación.

¿Cómo van las carreteras HOY miércoles 30 de septiembre? Entérate de todas las afectaciones

Confinamiento de dos carriles en la autopista México-Cuernavaca

A través de un comunicado, se informó que se realizarán trabajos del km 78 al 79, con dirección a la Ciudad de México, por lo que será necesario el confinamiento de dos carriles. Se recomienda a las personas usuarias manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona

Incendio en carretera Atlacomulco-Maravatío

Se registra cierre parcial de circulación debido a un vehículo incendiado cerca del km 124+800, con dirección a Maravatío. Se recomienda circular con precaución por la zona

Cierre parcial en la México-Puebla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 53, con dirección a Puebla, debido a un incidente en el que se presentó el desenganche de un remolque.

Fuerte choque en la autopista México-Querétaro

Se registra una fuerte afectación en la autopista México-Querétaro, pasando Perinorte con dirección a Tepotzotlán. En los carriles laterales, un autobús derribó un poste de energía eléctrica, lo que afecta la circulación en la zona.

Mientras tanto, sobre los carriles centrales y con dirección a la Ciudad de México, se registró un choque en el que estuvieron involucradas tres unidades de transporte público.

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