EN VIVO: Fuerte choque en la México-Querétaro y más accidentes en las carreteras HOY 30 de septiembre
Accidentes en carreteras de México complican la circulación este miércoles, la autopista México-Querétaro ya presenta caos; sigue aquí las afectaciones.
Sigue aquí EN VIVO las afectaciones y cierres en las carreteras de México para evitar retrasos este miércoles. Hasta el momento se ha registrado un fuerte choque en la autopista México-Querétaro, lo cual complica la circulación.
¿Cómo van las carreteras HOY miércoles 30 de septiembre? Entérate de todas las afectaciones
Confinamiento de dos carriles en la autopista México-Cuernavaca
A través de un comunicado, se informó que se realizarán trabajos del km 78 al 79, con dirección a la Ciudad de México, por lo que será necesario el confinamiento de dos carriles. Se recomienda a las personas usuarias manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona
🚧#AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoCuernavaca 🚧— CAPUFE (@CAPUFE) September 30, 2026
Este 30 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, se realizarán trabajos del km 78 al 79, con dirección a la Ciudad de México, que requerirán el confinamiento de dos carriles.
Se recomienda manejar con precaución y… pic.twitter.com/aoOH2DiHOr
Incendio en carretera Atlacomulco-Maravatío
Se registra cierre parcial de circulación debido a un vehículo incendiado cerca del km 124+800, con dirección a Maravatío. Se recomienda circular con precaución por la zona
#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #Vehiculoincendiado cerca del Km 124+800 de la carretera Atlacomulco -Maravatío con dirección Maravatío. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/SnaY0RPZRr— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 30, 2026
Cierre parcial en la México-Puebla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 53, con dirección a Puebla, debido a un incidente en el que se presentó el desenganche de un remolque.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 53, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de incidente (desenganche de remolque). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) September 30, 2026
Fuerte choque en la autopista México-Querétaro
Se registra una fuerte afectación en la autopista México-Querétaro, pasando Perinorte con dirección a Tepotzotlán. En los carriles laterales, un autobús derribó un poste de energía eléctrica, lo que afecta la circulación en la zona.
Mientras tanto, sobre los carriles centrales y con dirección a la Ciudad de México, se registró un choque en el que estuvieron involucradas tres unidades de transporte público.
#LoÚltimo | Fuertes choques generan caos vial en la autopista #México-Querétaro.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026
Un autobús derribó un poste de energía eléctrica sobre carriles laterales pasando Perinorte rumbo a Tepotzotlán; muy cerca, pero sobre carriles centrales tres unidades de transporte público se… pic.twitter.com/P5Z3uHAYk5