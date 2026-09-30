EN VIVO: Fuerte choque en la México-Querétaro y más accidentes en las carreteras HOY 30 de septiembre

A través de un comunicado, se informó que se realizarán trabajos del km 78 al 79, con dirección a la Ciudad de México, por lo que será necesario el confinamiento de dos carriles. Se recomienda a las personas usuarias manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona

🚧#AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoCuernavaca 🚧

Este 30 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, se realizarán trabajos del km 78 al 79, con dirección a la Ciudad de México, que requerirán el confinamiento de dos carriles.

Se recomienda manejar con precaución y… pic.twitter.com/aoOH2DiHOr — CAPUFE (@CAPUFE) September 30, 2026