Empleado de teatro encuentra cartera y la entrega a dueña 46 años después

Colleen Distin, una mujer de Ventura California, Estados Unidos (EU), recuperó su cartera 46 años después de haberla extraviado en el Teatro Majestic Ventura, luego de que un empleado del mismo la hallara y se la devolviera.

Distin acudió a un concierto de la banda Grate Dead en dicho teatro en el año de 1975, donde perdió su cartera junto con sus identificaciones y algunas fotografías.

Este 2021, el teatro se encuentra en remodelación, motivo por el cual, durante las obras, un empleado descubrió la cartera en el acceso del recinto.

El trabajador, de nombre Tom Stevens, detalló que la cartera estaba entre envoltorios de barras de chocolate, latas de refresco y algunos boletos del teatro.

Con identificaciones al interior de la cartera fue posible rastrear a la dueña

Al hallar la cartera, Tom vio en su interior algunas identificaciones, con las cuales reclutó información de la propietaria y la rastreó a través de redes sociales.

Mediante una página de Facebook, el joven detalló:

“¿Alguien conoce a Colleen Distin? Mientras realizábamos algunas tareas de mantenimiento, hallamos su cartera con un boleto de un concierto de 1973 y una licencia de conducir que expiró en 1976. Hay varias fotos de personas de aquella época. Alguien podría quererla, entonces, si conocen a Colleen, contáctenos”, expresó.

How cute is it that the @VenturaTheater found an old wallet while doing maintenance and it's from 1970-something but they're still tryna find her!?



Anyone know Colleen Distin? #Ventura pic.twitter.com/QU2rn49kjN — Ventura County (@ventura101) May 26, 2021

Luego de publicar esto en redes sociales, el teatro recibió miles de comentarios sobre quién podría ser la posible propietaria, incluso, el jefe de las obras de remodelación comentó que era “genial que la gente se preocupe y esté interesada” en hallar a la dueña de la cartera.

Empleado del teatro entregó la cartera a Distin

Así, tan solo en unos días, la noticia llegó a oídos de Distin, quien se presentó como la dueña de la misma y pudo recuperarla, lo cual, dijo, fue como abrir una "cápsula del tiempo", ya que perdió la misma cuando tenía 20 años y ahora tiene más de 60.

“Estoy temblando”, expresó la mujer a una televisora local, pues al abrir su billetera encontró notas, fotografías e incluso poesía.

Woman recovers wallet lost 46 years ago at the Majestic Ventura Theater https://t.co/QBDwTkImuK — Ventura County Star (@vcstar) June 2, 2021

Distin señaló que lo ocurrido fue “realmente maravilloso”, pues aunque no quería hablar a público sobre su caso, consideró que debía hacerlo luego de que muchas personas se habían mostrado interesadas en que ella recuperara su cartera y con esta, algunos recuerdos.

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