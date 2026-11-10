El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta una investigación sobre los señalamientos que involucran a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, con una empresaria acusada de tener vínculos con los servicios de inteligencia de China.

La información fue revelada por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que las autoridades revisan el caso, asegurando que el empresario involucrado está dispuesto a colaborar.

Donald Trump confía en la inocencia de Jensen Huang

Donald Trump bordó el tema durante una comparecencia ante periodistas en la Casa Blanca, donde explicó que ya conversó con Huang sobre las acusaciones.

Según el mandatario, el director ejecutivo de Nvidia le aseguró que desconocía cualquier relación de la mujer con el Gobierno chino.

Asimismo, describió a Jensen Huang como una persona honorable y expresó sorpresa por la información que se ha difundido.

President Trump on allegations that Jensen Huang engaged in an extramarital affair with a suspected Chinese spy: "I just know Jensen very well. I just think he's a very honorable man... He said he had absolutely no idea that the person in question was a spy." pic.twitter.com/s0B2teNuCz — CSPAN (@cspan) November 9, 2026

¿Jensen Huang se involucró con una espía china?

La controversia comenzó después de que medios estadounidenses publicaran información sobre la relación sentimental entre Jensen Huang y Alice Huang, empresaria y antigua directiva de Megaspeed, compañía establecida en Singapur.

Los reportes señalan que las autoridades de inteligencia estadounidenses sospechan que ella habría colaborado como espía con el Gobierno chino y obtenido información estratégica mediante una operación relacionada con el sector de los semiconductores.

Las investigaciones apuntan a que China pudo intentar acceder a datos tecnológicos de Nvidia, una de las compañías más importantes de Estados Unidos en la fabricación de procesadores utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Jensen Huang reconoció ante los trabajadores de Nvidia que fue infiel a su esposa, aceptando todas las consecuencias que le puede llevar a la empresa su relación extramarital, mientras que el Gobierno chino rechazó las acusaciones y negó que exista una operación de espionaje como la que se describe en los reportes que surgen desde Estados Unidos.