Casa de la Famila Abrahámica une religiones monoteístas

La Casa de la Familia Abrahámica cumple un mes desde su apertura a los visitantes uniendo a musulmanes, judíos y cristianos en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un complejo, que reúne diferentes religiones, ofrece programas educativos y eventos para promover la convivencia.

Una mezquita, una iglesia, una sinagoga y un centro para fomentar el aprendizaje y el entendimiento mutuo forman la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Juntas, las casas de culto de las tres grandes religiones monoteístas envían un mensaje simbólico de convivencia, unidad y colaboración.

“Aquí se puede ver la multiculturalidad de la gente”, dijo Valentina Escobar, una turista colombiana de 24 años. Valentina dice que es un lugar donde se siente acogida y con el que se identifica. “Es muy amigable con las personas que no siguen el Islam. Sentimos que nuestra participación es importante. Es un lugar donde se ve la tolerancia”, continuó la colombiana.

El complejo se encuentra en el Distrito Cultural de Abu Dhabi, cerca de la sucursal del Museo del Louvre en la ciudad y donde se construye el Guggenheim.

Un lugar donde conviven las tres principales religiones monoteístas

La iniciativa tomó forma a partir de la visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos en 2019, la primera de un líder de la Iglesia Católica a la Península Arábiga, la cuna del Islam. En la ocasión, Francisco y el Gran Imán de la Mezquita de al-Azhar, en Egipto, considerada la máxima autoridad de los sunitas, firmaron una declaración conjunta con el objetivo de promover la fraternidad humana. El documento destaca la reconciliación y la unión como elementos importantes para la armonía interreligiosa en la búsqueda de la paz en el mundo.

Creo que ya se ha inaugurado, en Abu Dabi, la Casa de la Familia Abrahámica, la religión mundial sin Cristo, impulsada por bergoglio en 2019.

Os recuerdo que el no lo firmó como persona particular sino como "Papa". Por lo que involucra a cuantos estáis en comunión con él. pic.twitter.com/RjecNomLli — Domingo 🇪🇸🦅 (@Domingosinocaso) February 23, 2023

La Casa de la Familia Abrahámica se inspira en los conceptos establecidos en el Documento de Fraternidad. En particular, busca inspiración en la creencia de que el diálogo, la comprensión y la aceptación son fundamentales para enfrentar los desafíos de la humanidad. “Es un honor estar aquí y un gran placer ver este tipo de inclusión”, dice una turista suiza que estaba emocionada de ver a los musulmanes visitar la sinagoga. Junto a su esposo, afirmó que las casas de culto reunidas expresan humanidad, y recomendó la visita.

La arquitectura de la Casa de la Familia Abrahámica

La tarea de diseñar el complejo recayó en el arquitecto ghanés-británico Sir David Adjaye, quien se inspiró en las tres religiones, buscando resaltar las similitudes entre ellas. Con el mismo grado de importancia, las tres casas tienen las mismas dimensiones exteriores. Son cubos de 30 metros de lado, pero con elementos particulares que respetan el individualismo de cada fe.

La Iglesia de São Francisco recibe hasta trescientos fieles. Con orientación hacia el sol naciente, toma el nombre adoptado por el Papa en honor a San Francisco de Asís. Las columnas enfatizan la verticalidad para expresar los conceptos de encarnación y resurrección. El techo de madera hace referencia al altar de la Basílica de San Pedro en Roma. Vale la pena recordar que la Iglesia Católica da la bienvenida a cristianos de todas las denominaciones.

La mezquita también tiene capacidad para trescientas personas. Orientada a la ciudad más sagrada del Islam, La Meca, toma su nombre de Ahmed Al-Tayeb, el gran imán de la Mezquita Al-Azhar. Siete arcos dan forma a la fachada en referencia a la importancia del número siete en la religión. De la arquitectura islámica, Adjaye trajo el mashrabiya, una pantalla o pared de celosía que permite la circulación del aire mientras regula la luz y preserva la privacidad de quienes se encuentran dentro de la mezquita.

La sinagoga Moses Ben Maimon, que lleva el nombre del filósofo judío del siglo XII, tiene capacidad para unas 250 personas. Es el primer lugar de culto judío construido especialmente en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta entonces, la comunidad utilizaba otros espacios improvisados. El diseño de Adjaye sugiere un refugio para la oración. Y como la mayoría de las sinagogas, mira hacia Jerusalén.

La función de conectar el espacio recae en el jardín elevado. Según el arquitecto, se utiliza como una metáfora, un área para desarrollar un sentido de comunidad y civismo. En él, la turista brasileña Leila Daroit, de 59 años, cuenta que se sintió muy acogida en la Casa de la Familia Abrahámica - destacando la equivalencia de las casas de culto. “La impresión que tuve aquí es que ninguno es más importante que el otro”, reveló la brasileña.

¿Cualquier persona puede visitar la Casa de la Familia Abrahámica?

La Casa de la Familia Abrahámica ofrece visitas guiadas. Además, cada establecimiento religioso organiza eventos relacionados con su propia fe. El centro promueve eventos interreligiosos, desde charlas hasta conferencias. Es un programa con iniciativas educativas y académicas desarrolladas en asociación con destacados académicos, universidades y líderes que debaten sobre religión de todo el mundo.

El complejo está abierto para los visitantes de martes a domingo. Es necesario reservar los boletos online, pero sin costo. Para los fieles, la mezquita está abierta desde la primera hasta la última oración del día, mientras que la iglesia y la sinagoga están abiertas de 7 am a 9 pm todos los días, con cambios durante el Ramadán.

WAM/P.A.R. en colaboración con N. T.

Imágenes: WAM/Jaikrishnan Vazhapallil

