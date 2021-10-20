¡Increíble!, casas de remate o hasta gratis en Estados Unidos

En muchos países los precios de la vivienda se encuentran por las nubes, sin embargo en algunas partes de Estados Unidos hay algunas casas de remate o hasta gratis, prácticamente regaladas.

Casas de remate o hasta gratis en Monessen, Pensilvania

Un fenómeno que sucede en ciudades industriales de la Unión Americana, que han comenzado a utilizar nuevas tácticas para atraer a la gente. Una de ellas y la más sorprendente es que "si promete arreglar la casa, puede quedársela", por unos cuantos dólares, o incluso a veces gratis.

En la localidad de Monessen, Pensilvania, aún queda una acería, pero la mayor parte de la industria se ha ido junto con los trabajadores. De hecho en muchas partes de pueden observar edificios que literalmente se están pudriendo. La gente dejó atrás sus casas.

Matt Shorraw, alcalde de Monessen señala que unos 400 inmuebles se encuentran vacíos.

https://t.co/morupPLGsi Thank you @BenEisen and @WSJ for covering our tax forgiveness program for vacant properties in #Monessen! We hope this can also help serve as a model to address blighted properties in other cities. We have a lot of work to do, but our city has good bones! — Matt Shorraw (@MattShorraw) September 22, 2021

Recientemente, Beverly Novak, una estudiante de cartografía, se convirtió en dueña de una enorme casa. Difícil de creer pero solo pagó 650 dólares por ella (menos de 13 mil pesos). Sólo tuvo que hacerse responsable de la renovación de la misma.

Beverly Novak, estudiante:

"Creo que las personas de mi edad deben considerar regresar a estos pequeños pueblos como Monessen".

Los inmuebles pueden estar desiertos pero tienen deudas sobre todo de impuestos que no se han pagado durante algunos años. Situación que detiene a las personas que estuvieran interesadas en ellos. Para combatir esto, el alcalde Shorraw ha señalado que cancelará los impuestos vencidos y como resultado, las casas podrán cambiar de manos por prácticamente nada de dinero.

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Matt Shorraw, Alcalde de Monessen:

"Estamos condonando los impuestos, pero todavía pedimos invertir en la propiedad. Y tienen que poner por lo menos tres veces el monto de los impuestos municipales. Para que se perdonen 3, 000 dólares, tienen que invertir por lo menos 9, 000 dólares en la propiedad".

La idea les ha estado funcionando, cada vez son más las renovaciones de edificios. De hecho los contratistas la llaman una oportunidad de oro.

Joe Brandsma, contratista:

"Esperamos que atrayendo a las personas, revitalizamos un pueblo entero, porque la oportunidad está aquí, las casas están aquí, y también los edificios están aquí".

Beverly Novak aún no puede creer que con sus ingresos de estudiante, ya sea propietaria de una casa.

"Sí, estoy agradecida por la oportunidad de hacer esto. Es muy emocionante. No pensé que esto era algo que podía hacer".