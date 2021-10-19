¡Impactante! Hombre cae de globo aerostático en Israel

Tragedia en el norte de Israel. Un hombre que viajaba en globo aerostático, murió luego de caer sobre un automóvil en movimiento.

Hombre cae de globo aerostático en el norte de Israel

Medios israelíes informaron que el hombre, de unos 20 años, era un miembro del personal de tierra de una empresa de globos aerostáticos, que la víctima quedó colgado de la canasta del globo poco después de que este despegó.

Ve el video aquí:

#ImpactantesImágenes | En #Israel un hombre murió tras caer de un globo aerostático, los pasajeros intentaron ayudarlo pero resbaló y cayó unos 100 metros. Ve el #Video.



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El resto de los pasajeros del globo intentaron jalarlo hacia adentro, pero este se resbaló y cayó unos 100 metros (330 pies) sobre un automóvil que circulaba por una carretera en las cercanías de la ciudad de Afula.

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No quedó claro de inmediato por qué sostenía la canasta mientras el globo despegaba. Las fotos en los sitios web de noticias israelíes, mostraban al hombre en el aire, agarrando la canasta roja y blanca.

La policía señaló que la víctima cayó en una carretera en el norte del país desde una altura de unos 100 metros. El piloto del globo aerostático aterrizó "la nave" de forma segura.