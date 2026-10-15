En Chiapas, casi 2 de cada 10 niños de primaria no saben leer ni escribir

En Chiapas, casi dos de cada diez niños en edad escolar no saben leer ni escribir. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso las profundas diferencias que fracturan al sistema educativo nacional, donde el sur del país continúa acumulando el mayor nivel de rezago en alfabetización y años de estudio.

Los datos revelan que, entre la población infantil de 6 a 14 años, el 17.7% en Chiapas carece de habilidades básicas de lectura y escritura, cifra que contrasta de manera drástica con el 7.1% registrado en la Ciudad de México. A nivel nacional, el promedio de analfabetismo en este mismo rango de edad se ubica en 10.3%, colocándose por debajo de entidades como Guerrero con 13.6% y Oaxaca con 10.7%.

📚La escolaridad promedio en México sigue marcada por profundas diferencias territoriales. Entre la población de 15 años y más, CDMX alcanza 11.96 años y Chiapas apenas 8.23, una brecha de 3.7 años. Además, entre la población de 6 a 14 años, 17.7% no sabe leer y escribir en Chiapas, frente a 7.1% en CDMX. Cerrar estas brechas debe ser una prioridad de la política educativa. — IMCO (@imcomx) October 15, 2026

Brecha de escolaridad por regiones: El sur vs. el resto del país

La desigualdad no solo se concentra en la infancia, sino que se arrastra a lo largo de la vida adulta. En la población de 15 años y más, la Ciudad de México alcanza un promedio de escolaridad de 11.96 años, mientras que Chiapas apenas llega a los 8.23 años. Esta disparidad representa una brecha de 3.7 años de escolaridad entre el centro del país y la frontera sur.

En el panorama nacional, entidades como Nuevo León registran una escolaridad media de 11.28 años, manteniéndose por encima de la media nacional fijada en 10.27 años. Por el contrario, los estados del sur como Guerrero (8.98 años), Oaxaca (8.74 años) y Chiapas continúan atrapados en los niveles más bajos de cobertura y permanencia escolar.

El informe del IMCO advierte que la desigualdad educativa es de carácter territorial y perpetúa de forma sistemática el rezago económico y social del sur de México. Ante este escenario, el organismo enfatizó que cerrar estas brechas debe convertirse en una prioridad absoluta de la política pública del sector educativo para garantizar oportunidades equitativas en todo el territorio nacional.