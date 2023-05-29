Casi sin combustible y dinero, hombre compra gasolina y boleto de lotería: gana 1 millón en Kentucky

Michael Schlemmer es un hombre que durante uno de sus trayectos, se estaba quedando prácticamente sin combustible y sin dinero, por lo que optó por pasar a una gasolinera de Kentucky para cargar gasolina y de paso se compró un boleto de la Lotería.

Este hombre de Kentucky, creyó que la mala fortuna lo perseguía cuando se percató acerca de que el medidor de combustible de su auto le marcaba la reserva, pero no sabía lo que el destino le tenía prerparado.

Schlemmer dividió su dinero para pagar el combustible y para comprar un boleto de la lotería a manera de "raspadito" y súnitamente su presunta mala suerte dio un giro radical debido a que se ganó un premio de la Lotería.

Michael from Corbin won the top prize on a $20 Scratch-off ticket! He said that his car ran out of gas and he had to "coast" into the gas station where the winning ticket was purchased! Join us in congratulating Michael on this WINNER WEDNESDAY! 🥳 https://t.co/qvBagpDLU5 pic.twitter.com/mBBcSIZQSY — Kentucky Lottery (@kylottery) May 24, 2023

Hombre se gana 1 millón de dólares cuando casi se queda sin gasolina y sin dinero en Kentucky

Conforme a un comunicado de la Lotería del estado de Kentucky en Estados Unidos, Michael Schlemmer, un ciudadano originario de la localida de Corbin, ubicado a 250 kilómetros al sur de Fráncfort, se ganó 1 millón de dólares, unos 18 millones de pesos, con un juego de raspar que adquirió en una gasolinería el pasado 18 de mayo.

Este hombre contó que ingresó a la estación ubicada en la carretera 25 Oeste en Corbin y que: "Me quedé sin gasolina y me detuve allí. Tenía 40 dólares y compré 20 dólares en gasolina y compré un boleto". Michael Schlemmer raspó su boleto de la Lotería que le había costado 20 dólares y súbitamente se dio cuenta que había ganado el premio mayor del juego de 1 millón de la Lotería de Kentucky.

Impresionado, Schlemmer regresó a la tienda en la estación de servicio. "Simplemente me levanté y volví a la tienda y se los mostré a los empleados. No lo creeré hasta que no tenga el cheque en la mano", les dijo en aquel momento cuando se enteró que había ganado 1 millón de dólares tras comprar un boleton de la Lotería de Kentucky.