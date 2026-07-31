Caso Anthoneil Williams: el adolescente afroamericano desarmado que murió a tiros por la policía en Austin

Anthoneil Williams II, un adolescente afroamericano de 17 años de edad, murió la madrugada del viernes 24 de julio de 2026 después de recibir varios disparos por parte de tres agentes del Departamento de Policía de Austin, en Texas.

La intervención policial ocurrió en un parque comunitario luego de que el propio joven realizara una llamada al número de emergencias 911 informando sobre una persona supuestamente armada. Tras la revisión del material de las cámaras corporales y la inspección en la escena, la corporación confirmó que el menor no portaba ningún arma de fuego y únicamente llevaba una botella de agua en la cintura.

Organizaciones civiles y funcionarios del Concejo Municipal de Austin, exigen una investigación sobre los protocolos de uso de fuerza letal y el manejo de crisis de salud mental. La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, señaló en conferencia de prensa que las investigaciones preliminares apuntan a un posible caso de "suicidio por intervención policial", mientras que los tres oficiales involucrados fueron suspendidos de manera administrativa en tanto se deslindan responsabilidades.

UNARMED 17 year old Black kid, Anthoniel Williams killed by Austin, Texas police. The police claimed that they thought he had a gun, but the only thing they found on him was a water bottle. pic.twitter.com/KUyDDh8N9u — Harry Triple O (@HarryO1975) July 27, 2026

Él llamo al 911, llegaron a dispararle

De acuerdo con las grabaciones oficiales publicadas por las autoridades, la alerta se originó durante una llamada telefónica realizada desde el celular de Anthoneil Williams. En el audio, el operador preguntó si requería servicios de policía, bomberos, médicos o atención a la salud mental, a lo que el joven solicitó la presencia policial reportando a un sujeto que parecía manipular un objeto en la cintura en un estacionamiento. Al arribar las unidades al parque infantil durante las primeras horas de la mañana, los agentes ordenaron al adolescente mantener las manos en alto.

Las imágenes registradas por las cámaras corporales muestran que el joven levantó su playera hacia la zona del abdomen y posteriormente extendió ambas manos juntas hacia el frente, posicionándolas de una manera que los oficiales interpretaron como el ademán de apuntar con un arma. Tres policías abrieron fuego de manera simultánea contra el menor, quien cayó en el área de juegos. Pese a los intentos de los paramédicos por reanimarlo en el sitio, el adolescente fue declarado muerto en el lugar.

Investigan si castigarán a los policías que le dispararon

La Policía de Austin mantiene abierta una investigación penal en coordinación con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis, encabezada por José P. Garza, a la par de un expediente administrativo dictado por la unidad de asuntos internos de la corporación. La fiscalía confirmó que realizará una revisión independiente de todas las pruebas audiovisuales e informes periciales una vez que la policía concluya las diligencias iniciales para determinar si se presentarán cargos criminales contra los agentes.

Amigos de la víctima, representados en vigilias locales como Ameer Alogaili y Santiago Aguirre, describieron a Anthoneil Williams como un joven empático que priorizaba el bienestar de su entorno. Por su parte, vecinos de la zona y organizaciones como la Austin Justice Coalition han realizado manifestaciones frente a sedes gubernamentales para cuestionar la falta de mecanismos de desescalada y de asistencia psicológica previa al uso de la fuerza. Concejales de la ciudad, entre ellos Natasha Harper-Madison, Zo Qadri y José Velásquez, emitieron posicionamientos públicos solicitando el fortalecimiento de los programas civiles de respuesta a crisis conductuales y una rendición de cuentas estricta sobre el actuar policial.

La hipótesis principal de las autoridades es que atravesaba por un episodio de crisis emocional o depresión severa que derivó en un intento de "suicidio por intervención policial".