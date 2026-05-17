"¡No salgan!": activan alerta en Austin tras múltiples tiroteos y búsqueda de sospechosos; van varios heridos

Una fuerte alerta de seguridad fue activada este domingo 17 de mayo en Austin luego de que autoridades reportaran al menos 10 tiroteos ocurridos en distintos puntos del sur de la ciudad; los ataques dejaron varias personas heridas y provocaron una orden de refugio para residentes mientras policías mantienen una intensa búsqueda de los sospechosos.

El alcalde Kirk Watson confirmó que algunos de los tiroteos ocurrieron incluso cerca de estaciones de bomberos; además, advirtió que los ataques parecen aleatorios y que hasta el momento no existe un motivo claro identificado por los investigadores.

La Policía de Austin pidió a la población permanecer dentro de sus casas y reportar cualquier movimiento sospechoso al '911'.

¿Qué se sabe de los tiroteos en Austin?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los ataques se registraron entre el sábado y domingo principalmente en zonas del sur de Austin; las áreas bajo alerta incluyen South Slaughter Lane, East McKinney Falls Parkway, North Ben White Boulevard y West Escarpment Boulevard.

Las autoridades confirmaron que al menos cuatro personas fueron alcanzadas por disparos; una de ellas sufrió heridas graves mientras las otras tres presentaban lesiones menores. Equipos de emergencia y policías continuaban desplegados en distintos puntos de la ciudad mientras avanzaba la investigación.

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UPDATE: Officials say at least 10 shootings have been reported across Austin, Texas this weekend, including two involving fire stations. Four people were shot, and two suspects remain at large. https://t.co/AbZetRAbOa pic.twitter.com/B0eOlXDlmB — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Sospechosos cambian de vehículos durante la persecución

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, explicó que los sospechosos presuntamente han cambiado varias veces de automóvil para evitar ser detectados; entre los vehículos buscados aparecen un Hyundai oscuro, un Hyundai dorado, un Mazda plateado de cuatro puertas y un Kia Optima blanco.

Según la descripción preliminar, los sospechosos serían dos hombres hispanos jóvenes; uno de ellos tendría cabello ondulado y el otro cabello más largo.

SHELTER IN PLACE: Austin Police officers continue to search for suspects located to multiple shootings and have issued a shelter in place in the areas of South Slaughter Ln, East McKinney Falls Pkwy, North Ben White Blvd., and West Escarpment Blvd. Residents in the surrounding… — Austin Police Department (@Austin_Police) May 17, 2026

Las autoridades también alertaron sobre el robo de vehículos relacionado con el caso; por ello pidieron a la población no dejar autos abiertos ni llaves dentro de las unidades mientras continúa el operativo.

Los ataques parecen aleatorios en Austin

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Kirk Watson insistió en que la situación sigue activa y pidió a los habitantes mantenerse atentos a cualquier actividad extraña; además reiteró que la prioridad es evitar más víctimas mientras los sospechosos continúan prófugos.

El caso provocó temor entre residentes del sur de Austin debido a que los tiroteos ocurrieron en distintos puntos y sin un patrón claro; algunas zonas permanecían prácticamente vacías mientras patrullas y unidades de emergencia recorrían las calles.