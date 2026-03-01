Tiroteo en famoso bar de Austin, Texas, deja tres muertos y catorce heridos

La madrugada de este domingo, el distrito de entretenimiento de Austin, Texas, fue escenario de una pesadilla. Lo que parecía un cierre de jornada normal en los bares de la zona se transformó en un tiroteo masivo que cobró la vida de personas inocentes y dejó a una decena más luchando por su recuperación en los hospitales.

Tiroteo en bar de Austin, Texas

Todo comenzó cerca de la 1:39 a.m. en un conocido jardín de cerveza llamado Buford's. Según los reportes de la policía local, un hombre armado comenzó a disparar contra la multitud en el establecimiento.

El sonido de las detonaciones provocó una estampida de personas que buscaban refugio entre las mesas y las salidas de emergencia del lugar.

Así respondió la policía ante el tiroteo

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, destacó la impresionante rapidez de sus elementos. Gracias a que ya había una fuerte vigilancia en la zona por el cierre de los bares, los primeros paramédicos y oficiales llegaron apenas 57 segundos después de la primera llamada.

Al llegar, los agentes se toparon de frente con el tirador, quien todavía portaba el arma.

Austin Police officers are on scene investigating an Officer Involved Shooting in the 600 block of Rio Grande Street. The suspect is deceased. The incident originated as a shoot/stab hotshot incident with multiple people injured. Please avoid the area. More information to follow.… https://t.co/rPlwTeEEZB — Austin Police Department (@Austin_Police) March 1, 2026

Policía abate a tirador

Ante la amenaza directa, tres oficiales de la policía de Austin abrieron fuego contra el sospechoso, logrando abatirlo en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni los motivos que lo llevaron a cometer este crimen.

El saldo final confirmado es de dos civiles fallecidos y el sospechoso también muerto.

Saldo de víctimas y estado de salud tras tiroteo

Además de los fallecidos, el jefe de servicios de emergencia, Robert Luckritz, informó que 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales. De este grupo, tres personas se encuentran en estado crítico, por lo que el personal médico trabaja a marchas forzadas para salvar sus vidas.

El alcalde de la ciudad, Kirk Watson, lamentó profundamente el incidente y aseguró que la valiente respuesta de los oficiales "definitivamente salvó vidas".

Terrifying video from the mass shooting last night in downtown Austin shows how people have no clue how to react in these situations (or are too intoxicated).



Don't bunch up together in an unsecured room surrounded by glass. Arm yourself with a fire extinguisher and move… pic.twitter.com/Bvyypjlhb9 — Bx (@bx_on_x) March 1, 2026

El FBI se suma a las investigaciones

Debido a la magnitud del evento, el gobierno federal ya puso manos a la obra. La oficina del senador Ted Cruz confirmó que el FBI está trabajando codo a codo con la policía local para investigar el pasado del tirador y entender qué sucedió.

Se espera que se brinden más detalles sobre el arma utilizada y el perfil del agresor.