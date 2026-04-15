“Puse mi vida en juego": Director de escuela enfrenta agresor y evita masacre en Oklahoma | VIDEO

Un director de preparatoria en Oklahoma se convirtió en un auténtico héroe nacional luego de “tacklear” y neutralizar a un sospechoso armado que irrumpió en su escuela dispuesto a protagonizar una masacre de estudiantes.

La heróica acción del valiente líder le hizo terminar con un impacto de bala en una de sus piernas, pero ya fue dado de alta del hospital, demostrando coraje frente al terror que paraliza a los padres y los alumnos.

Masacre frustrada ¿Qué pasó en la preparatoria de Oklahoma?

El incidente ocurrió cuando un adolescente armado ingresó al plantel blandiendo un arma semiautomática; alertado por los gritos, el director corrió hacia el peligro sin dudar. Lo derribó físicamente, inmovilizándolo hasta que llegó la policía. En esos instantes, el agresor le disparó, hiriéndolo en la pierna, sinembargo, su valerosa acción ayudó a que ningún estudiante resultara herido.

WATCH: Oklahoma high school principal takes down armed former student on April 7th; principal shot in the leg before gun jammed. pic.twitter.com/wROEe9ILWB — Resist Wire (@ResistWire) April 14, 2026

¿Quién es este héroe de la escuela de Oklahoma?

Durante el incidente, el director Kirk Moore fue herido por arma de fuego en una pierna, aunque se reporta fuera de peligro; de acuerdo con autoridades, ningún estudiante resultó lesionado.

Cabe decir que los hechos se registraron durante la jornada del pasado 7 de abril, cuando un joven identificado como Victor Hawkins, de 20 años y exalumno del plantel. El agresor fue detenido en el lugar de los hechos y actualmente enfrenta cargos por intento de homicidio, además de portación de arma de fuego.

Autoridades destacaron que la rápida respuesta de seguridad y personal escolar fue clave para controlar la situación, además de evitar consecuencias mayores, lo que pudo haber derivado en una tragedia.

Cabe señalar que para frustrar este ataque, el director uso una técnica enseñada en entrenamientos activos de ALERRT (Advanced Law Enforcement Rapid Response Training), estándar en mil 500 distritos escolares de Estados Unidos. Desarmó al agresor y lo sujetó hasta intervención policial.

Un solo hombre detuvo la tragedia en Oklahoma; ¿formación obligatoria en escuelas o más guardias armados? ¿Qué opinas del heroísmo cotidiano?