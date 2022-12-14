Caso Aurelia García: ¿Qué países condenan el aborto involuntario?

Aurelia García, una mujer indígena en el poblado de Xochicalco, en Guerrero, fue encarcelada desde hace tres años luego de sufrir un aborto involuntario. No obstante, México no es el único país donde aún se condena el aborto involuntario, en otras países, especialmente en América Latina, también lo hacen.

El aborto legal es una de las medidas reclamadas por varios colectivos de derechos humanos en todo el mundo desde varios años, para evitar que las mujeres vayan a la cárcel.

Algunas naciones han modificado sus legislaciones para legalizar el aborto hasta ciertas semanas, mientras que otros continúan imponiendo severas condenas en la cárcel.

Exigen liberación de mujer indígena que sufrió un aborto involuntario

¿Qué países condenan el aborto?

En los países donde el aborto es ilegal cada estado puede incorporar en mayor o menor medida las sancione por la interrupción del embarazo.

Los países de América Latina que tienen leyes más severas con el aborto son Paraguay, Venezuela, Guatamela, Perú y Costa Rica, quienes solo permiten la interrupción de un embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro.

En caso de que ocurra un aborto involuntario, no es motivo para que las mujeres no sean condenadas por el delito.

En Costa Rica, el aborto se castiga con prisión de uno a tres años a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

En Paraguay, la ley dicta que las mujeres que abortan, incluso si es involuntario, serán sancionadas con 15 a 30 meses de cárcel.

De acuerdo con el código penal de Venezuela, los abortos se sancionan con prisión de seis meses a dos años.

Guatemala recientemente endureció las penas contra las mujeres que sufren abortos, quienes podrían recibir hasta 10 años de cárcel.