Trauma, shock y duelo múltiple: ¿Cómo proteger al niño que sobrevivió al multihomicidio en casa del músico de Camilo Séptimo?

La tragedia que arrebató la vida a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, a su esposa embarazada, a su hija, a la mujer que los apoyaba en la limpieza e incluso a su mascota, sobrepasa cualquier nivel de crueldad.

Más allá de lo penal, la salud mental del único sobreviviente: el hijo de seis años del músico es algo en lo que se debe poner atención. En entrevista para Hechos AM, Cathy Calderón de la Barca, psicóloga clínica alertó sobre la extrema vulnerabilidad en la que queda el niño tras presenciar el ataque en su propio hogar.

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El gran desafío ahora es proteger su salud emocional y evitar la revictimización durante las investigaciones. La especialista explicó que un trauma así provoca una desconexión profunda, dejando una herida que describió como “un cable pelado y roto” en su sistema nervioso.

Explicarle la pérdida requiere cuidado absoluto; lo primordial no es interrogarlo sobre lo que escuchó, sino construir de inmediato una atmósfera donde vuelva a sentirse a salvo.

¡HORROR EN ATIZAPÁN!



Un atroz multihomicidio en Atizapán, #Edomex, cobró la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de @CamiloVIImx, su esposa Ana Paula, su pequeña hija Sofía de 3 años yuna joven trabajadora de 21 años.



Las autoridades trasladaron al penal de Barrientos a los… pic.twitter.com/TScMgGOrZL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

La recuperación frente a un duelo múltiple requerirá un acompañamiento profesional minucioso a lo largo de su vida. Desde las primeras señales de shock, como llanto, temblores o aislamiento, la contención amorosa de tíos, abuelos y psicólogos será determinante. Esta red de apoyo resultará su pilar más fuerte cuando el menor enfrente el peso de este recuerdo en etapas clave como la adolescencia.

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Finalmente, la psicóloga hizo un llamado a la empatía colectiva para no soltar al pequeño y acompañarlo sin morbo. Para el público y las familias, el caso de Jonathan Meléndez invita a reflexionar sobre la violencia y a reforzar en casa que la presencia, el afecto y el cobijo familiar son el primer refugio para sanar.

