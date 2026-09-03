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¿Con quién se quedan los hijos de los desaparecidos? Sin registro oficial, quedan fuera de escuelas y programas de salud

Cerca de 165 mil niñas y niños en México sufren la ausencia de una madre o padre; no existe registros oficiales de desaparecidos quedan sin escuela ni salud.

¿Quién se queda con los hijos de los desaparecidos?
¿Quién se queda con los hijos de los desaparecidos? Las familias asumen la crianza entre vacíos legales, trámites y olvido.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

Cuando una persona falta en casa, el impacto tiene muchas direcciones: la economía e ingresos se reducen; afectaciones para la continuidad de la educación, modifica drásticamente los vínculos familiares, por mencionar algunas. ¿Qué sucede con las hijas y los hijos de desaparecidos?

El dolor de la ausencia inmediata se traslada a la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes que dependían de ella. En México, la pregunta sobre quién asume la crianza de estos menores encuentra una respuesta constante en el ámbito privado: son las abuelas, las madres solteras y las tías quienes toman en sus manos la alimentación, la vivienda y el sostén emocional del hogar.

Sin embargo, esta red de apoyo familiar opera en total soledad frente a la estructura pública. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza la cifra de las víctimas directas que no han vuelto a casa, pero pasa por alto el rastro de la infancia que queda desamparada, omitiendo cuántos hijos tenían, qué edades atraviesan o en qué condiciones sobreviven día con día.

El muro burocrático que frena escuelas y hospitales

En primer lugar, México se deconoce el número exacto de personas desaparecidas y con ello la falta de reconocimiento en los datos oficiales se traduce rápidamente en un laberinto de trámites y negativas para los familiares que quedan a cargo. En agosto de 2026, el RNPDNO registraba 103,176 personas de 15 a 49 años que continuaban desaparecidas o no localizadas.

Para inscribir a un niño en la escuela, tramitar un apoyo económico o solicitar una consulta médica, las instituciones exigen la presencia de los padres o documentos legales que acrediten la tutoría formal, una condición imposible de cumplir cuando la persona encargada se encuentra desaparecida.

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Al no existir un padrón o un protocolo de coordinación entre las comisiones de búsqueda, las autoridades educativas, los centros de salud y los sistemas asistenciales, cada gestión se convierte en un peregrinaje repetitivo.

Las abuelas y familiares deben explicar su situación en múltiples ventanillas, enfrentando la incomprensión de un sistema que no contempla la realidad de la orfandad de facto y (si algo se le puede sumar a la ausencia de un familiar) que termina por dejar a los menores fuera de los servicios más elementales para su desarrollo.

La carga económica y el desgaste de las familias cuidadoras

De acuerdo con el informe de Tejiendo RedesInfancia 2026, la crisis se profundiza en el aspecto económico y social. La ausencia de los principales proveedores del hogar obliga a las familias cuidadoras a reorganizar su sustento con recursos escasos, lo que en muchos casos lleva a que las abuelas prolonguen sus jornadas de trabajo o a que los propios jóvenes tengan que abandonar sus estudios para ingresar de manera temprana al mercado laboral.

A esto se suma el impacto emocional y psicológico que genera la incertidumbre constante, el cual no recibe un acompañamiento especializado por parte del sector salud.

Mientras el debate institucional se centra en las cifras y la gestión de la crisis de personas desaparecidas, las consecuencias cotidianas recaen directamente sobre los hogares, donde las mujeres adultas mayores y las infancias sostienen solas el peso de la ausencia y la falta de garantías sociales para salir adelante.

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