¿Con quién se quedan los hijos de los desaparecidos? Sin registro oficial, quedan fuera de escuelas y programas de salud

Cuando una persona falta en casa, el impacto tiene muchas direcciones: la economía e ingresos se reducen; afectaciones para la continuidad de la educación, modifica drásticamente los vínculos familiares, por mencionar algunas. ¿Qué sucede con las hijas y los hijos de desaparecidos?

El dolor de la ausencia inmediata se traslada a la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes que dependían de ella. En México, la pregunta sobre quién asume la crianza de estos menores encuentra una respuesta constante en el ámbito privado: son las abuelas, las madres solteras y las tías quienes toman en sus manos la alimentación, la vivienda y el sostén emocional del hogar.

Sin embargo, esta red de apoyo familiar opera en total soledad frente a la estructura pública. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza la cifra de las víctimas directas que no han vuelto a casa, pero pasa por alto el rastro de la infancia que queda desamparada, omitiendo cuántos hijos tenían, qué edades atraviesan o en qué condiciones sobreviven día con día.

El muro burocrático que frena escuelas y hospitales

En primer lugar, México se deconoce el número exacto de personas desaparecidas y con ello la falta de reconocimiento en los datos oficiales se traduce rápidamente en un laberinto de trámites y negativas para los familiares que quedan a cargo. En agosto de 2026, el RNPDNO registraba 103,176 personas de 15 a 49 años que continuaban desaparecidas o no localizadas.

Para inscribir a un niño en la escuela, tramitar un apoyo económico o solicitar una consulta médica, las instituciones exigen la presencia de los padres o documentos legales que acrediten la tutoría formal, una condición imposible de cumplir cuando la persona encargada se encuentra desaparecida.

El rostro que traspasa fronteras: Con murales, buscan a la artista y muralista Fanny Martínez a un año de su desaparición

Al no existir un padrón o un protocolo de coordinación entre las comisiones de búsqueda, las autoridades educativas, los centros de salud y los sistemas asistenciales, cada gestión se convierte en un peregrinaje repetitivo.

Las abuelas y familiares deben explicar su situación en múltiples ventanillas, enfrentando la incomprensión de un sistema que no contempla la realidad de la orfandad de facto y (si algo se le puede sumar a la ausencia de un familiar) que termina por dejar a los menores fuera de los servicios más elementales para su desarrollo.

La carga económica y el desgaste de las familias cuidadoras

De acuerdo con el informe de Tejiendo RedesInfancia 2026, la crisis se profundiza en el aspecto económico y social. La ausencia de los principales proveedores del hogar obliga a las familias cuidadoras a reorganizar su sustento con recursos escasos, lo que en muchos casos lleva a que las abuelas prolonguen sus jornadas de trabajo o a que los propios jóvenes tengan que abandonar sus estudios para ingresar de manera temprana al mercado laboral.

A esto se suma el impacto emocional y psicológico que genera la incertidumbre constante, el cual no recibe un acompañamiento especializado por parte del sector salud.

Mientras el debate institucional se centra en las cifras y la gestión de la crisis de personas desaparecidas, las consecuencias cotidianas recaen directamente sobre los hogares, donde las mujeres adultas mayores y las infancias sostienen solas el peso de la ausencia y la falta de garantías sociales para salir adelante.

