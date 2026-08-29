¿EU se llevará al “R1"? El posible destino del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, podría ser requerido por Estados Unidos para ser procesado por conspiración para distribuir drogas a ese país, al formalizarse una acusación en su contra.

El gobierno estadounidense busca desmantelar a una de las células más violentas que operan en México, pues los cargos también son contra su hermano Rafael “N”, alias “R2”, el actual líder de “Los Rs”,

Ambos son identificados como comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Ramón Ángel “N”, “El R1”, fue capturado el 30 de julio en un poblado de Jalisco. Es uno de los operadores de confianza de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

La acusación formal de Estados Unidos en contra de los hermanos abre la puerta para que la justicia de ese país reclame a “El R1” y pida su entrega, como ha ocurrido con casi un centenar de capos mexicanos que fueron enviados a esa nación bajo el argumento de la seguridad nacional, sin que concluyeran sus juicios de extradición. Su proceso en México por el asesinato de Carlos Manzo podría quedar en suspenso.