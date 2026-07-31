Revelan FOTOS del sujeto que habría ordenado matar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: así es el “R1"

Ramón Ángel, alias "R1", fue detenido por fuerzas federales de seguridad al ser el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, y se han dado conocer las primeras imágenes de su captura.

Este sujeto era buscado desde el 1 de noviembre cuando el alcalde fue asesinado a balazos en en la Feria de las Velas durante una celebración por el Día de Muertos y todo quedó grabado.

“R1" es presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.|Especial

¿Quién es "R1", presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo?

"R1" había sido detenido antes, pero logró salir de prisión. El Ejército lo capturó el 6 de septiembre de 2012 en Jalisco a los hermanos Ramón, alias “El R1”, Rafael "N", alias “El R2” y Jesús Santiago "N", supuestos integrantes del CJNG.

Información de la Defensa señala que "El R1" era segundo hombre en importancia en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación y fueron señalados como presuntos responsables de bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima el 25 de agosto de 2012.

Rafael "N", alias “El R2” y/o “El Barbas", presunto lugarteniente y jefe operativo, fue detenido en una zona exclusiva del municipio de Zapopan.

"El R1" pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza de "El Mencho", quien lo dejó al frente en la zona metropolitana de Guadalajara y zona norte de Jalisco.

"R1" fue detenido sin lujos en casa de seguridad

Ramón Ángel "N" responsabilizó a los líderes de Los Caballeros Templarios de la colocación y difusión de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se cita la supuesta fractura entre CJNG y el Cártel del Pacífico.

Fue detenido en 2012 en un departamento en condiciones precarias, domicilio que usa a como casa de seguridad en la Zona Minerva, del Sector Hidalgo, en la ciudad de Guadalajara.

En ese lugar realizaba reuniones con sus colaboradores para coordinar sus actividades de narcotráfico; en este lugar fue detenido junto con cinco hombres de su confianza.

Lo acusaron por delitos como delincuencia organizada, además de encontrarse vinculado a cuatro averiguaciones previas.

