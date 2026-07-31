Revelan FOTOS del sujeto que habría ordenado matar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: así es el “R1"
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025. Autoridades dieron a conocer el rostro del “R1", presunto autor intelectual.
Ramón Ángel, alias "R1", fue detenido por fuerzas federales de seguridad al ser el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, y se han dado conocer las primeras imágenes de su captura.
Este sujeto era buscado desde el 1 de noviembre cuando el alcalde fue asesinado a balazos en en la Feria de las Velas durante una celebración por el Día de Muertos y todo quedó grabado.
¿Quién es "R1", presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo?
"R1" había sido detenido antes, pero logró salir de prisión. El Ejército lo capturó el 6 de septiembre de 2012 en Jalisco a los hermanos Ramón, alias “El R1”, Rafael "N", alias “El R2” y Jesús Santiago "N", supuestos integrantes del CJNG.
Información de la Defensa señala que "El R1" era segundo hombre en importancia en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación y fueron señalados como presuntos responsables de bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima el 25 de agosto de 2012.
Rafael "N", alias “El R2” y/o “El Barbas", presunto lugarteniente y jefe operativo, fue detenido en una zona exclusiva del municipio de Zapopan.
"El R1" pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza de "El Mencho", quien lo dejó al frente en la zona metropolitana de Guadalajara y zona norte de Jalisco.
"R1" fue detenido sin lujos en casa de seguridad
Ramón Ángel "N" responsabilizó a los líderes de Los Caballeros Templarios de la colocación y difusión de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se cita la supuesta fractura entre CJNG y el Cártel del Pacífico.
Fue detenido en 2012 en un departamento en condiciones precarias, domicilio que usa a como casa de seguridad en la Zona Minerva, del Sector Hidalgo, en la ciudad de Guadalajara.
En ese lugar realizaba reuniones con sus colaboradores para coordinar sus actividades de narcotráfico; en este lugar fue detenido junto con cinco hombres de su confianza.
Lo acusaron por delitos como delincuencia organizada, además de encontrarse vinculado a cuatro averiguaciones previas.