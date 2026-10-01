Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán pone la lupa sobre su viuda Grecia Quiroz

Tras el asesinato de Carlos Manzo, la investigación de la Fiscalía de Michoacán contempla una nueva línea relacionada con su viuda, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan. La funcionaria ha negado los señalamientos y solicitó que la revisión de los celulares de Manzo se realice en su presencia.

¿Qué está pasando con el caso de Carlos Manzo?

Hay algo profundamente inquietante sobre la forma en que la Fiscalía de Michoacán está conduciendo actualmente el caso de las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo, porque después de casi 11 meses de investigación pareciera que la lupa comienza a moverse peligrosamente.

Ahora va del asesinato hacia la viuda Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y alcaldesa hoy de Uruapan, ha quedado bajo una nueva línea de investigación por su supuesta relación con Samuel García Rivero, exfuncionario municipal vinculado hoy a proceso y señalado por haber filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz lo niega, lo ha hecho varias veces y esos señalamientos, por supuesto, pues tendrán que probarse, pero ahora está apareciendo otro, los celulares de Carlos Manzo.

Grecia ha dicho de manera muy concreta que ella no se niega a que se han revisado, solamente está pidiendo que se haga en su presencia. ¿Por qué? Pues porque desconfía de la propia Fiscalía, teme que puedan quitar o introducir información, como lo hemos visto ocurrir en otros casos.

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán prefiere el sospechosismo público y las amenazas contra Grecia Quiroz (@GreciaMich2027) antes que dar respuestas reales sobre el crimen.



Grecia no se niega al peritaje de los celulares: exige que sea en su… pic.twitter.com/JzTcQc2teJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

La respuesta institucional debería de ser tan simple como obtener una orden judicial, establecer una de custodia impecable realizar el peritaje con todas las garantías y terminar con esta discusión.

Pero no la Fiscalía ha preferido convertir el teléfono de Carlos Manzo en un enfrentamiento público. Primero reconoció que no tenía información suficiente para considerar a Grecia investigada por el homicidio de su esposo.

Después habló de revisar posibles modificaciones al Whatsapp de Carlos Manzo y ayer el vicefiscal Israel Vega elevó todavía más el tono.

Advirtió que Grecia podría enfrentar un arresto administrativo si no entrega los aparatos. Entonces, qué es lo que está investigando exactamente la Fiscalía a los responsables del asesinato de Carlos Manzo o está construyendo una narrativa de sospecha alrededor de su viuda.

Lo que no se vale es sembrar públicamente sospechas mediante declaraciones fragmentadas, mientras la propia investigación sigue sin ofrecer todas las respuestas que hace ya muchos meses debía de haber dado Grecia.

Le pidió formalmente a la Fiscalía General de la República que atraiga este caso porque dice no confiar en la Fiscalía estatal y viendo este desaseo de la Fiscalía estatal, precisamente, pues la petición merecería la mayor atención, porque la justicia no se puede convertir también en un instrumento de desgaste político.