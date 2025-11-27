Las autoridades estatales y federales han logrado avances en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero para la familia, el esclarecimiento completo del caso sigue siendo urgente. Así lo afirmó Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de la víctima, en entrevista para Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Avances en la investigación, pero dudas persisten

Juan Manzo reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, quienes han agotado varias líneas de investigación. Sin embargo, afirmó que no basta con las detenciones actuales, sino que se debe llegar al fondo del motivo del homicidio.

“Este trabajo no para aquí con estas detenciones, sino que debe continuar hasta esclarecer de manera muy puntual cuál fue el motivo, por el cual fue perpetrado el homicidio de Carlos y, por otro lado, también dar con los responsables materiales, si hubiera aún más intelectuales, desde luego, también sin descartar ninguna línea política”, afirmó Juan Manzo.

También pidió que se investiguen todas las hipótesis, incluida la política, por las tensiones que el alcalde mantenía antes de su muerte.

El colapso de Uruapan: Extorsión y violencia tras el asesinato de Carlos Manzo

Posible infiltración en el equipo de seguridad

Uno de los puntos críticos en la investigación es el papel del círculo cercano a Carlos Manzo, en especial sus guardaespaldas. Juan Manzo señaló que se examina la posibilidad de infiltración dentro del equipo de seguridad, y que algunos elementos ya fueron vinculados a proceso por comisión por omisión.

“Hay que recordar que es por comisión por omisión, es decir, el dejar de hacer o el dejar de cuidar, en este caso su función principal, que era resguardar al presidente municipal. Me parece que no se debe de lavar las manos nadie, se debe de investigar todo”, mencionó Juan Manzo.

Críticas a actores políticos distraen la atención

Respecto a las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien criticó a Grecia Quiroz, Juan Manzo consideró que “están de más” y no ayudan al esclarecimiento. Señaló que un grupo político que aspira a gobernar Michoacán intenta desvirtuar el caso y descalificar a la actual alcaldesa y viuda de Carlos Manzo.

Calificó al senador como “cada vez más intrascendente” y rechazó las descalificaciones que hacen al equipo de gobierno local.

