Gabinete de Seguridad revela supuesta razón del asesinato de exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reveló la supuesta razón detrás del cobarde asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos.

Esta información se dio a conocer tras la caída de Ramón Ángel "N", alias "El R1", señalado como el principal autor intelectual del homicidio del exalcalde. La caída de este objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien ordenó y financió el atentado del pasado 1 de noviembre de 2025, fue la pieza clave que permitió al Gabinete de Seguridad unir las cabos sueltos y reconstruir toda la red de complicidades en el caso.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias "El R1", presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Dijo que ya suman 31 personas capturadas vinculadas al homicidio.https://t.co/HmGCTYQuL2 pic.twitter.com/oBtfmtSZ21 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

Esta sería la supuesta razón de asesinato del exalcalde de Uruapan

El gabinete de Seguridad finalmente reveló la supuesta razón detrás del atentado contra el exalcalde. Al ser cuestionados sobre los interrogatorios y declaraciones ministeriales de los 31 detenidos, todos ya vinculados a proceso, los mandos de seguridad explicaron que los integrantes del grupo delictivo manifestaron que percibían la postura del presidente municipal como una "provocación" directa hacia la organización armada y sus actividades de extorsión en la región.

"El alcalde a veces estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal", destacó le gabinete de Seguridad, quien también señaló al crimen como un crimen cobarde.

Las claves en los avances de la investigación del asesinato del exalcalde Carlos Manzo

Los peritajes forenses y el rastreo de transferencias bancarias obtenidos tras la captura del líder criminal terminaron por al descubierto la logística interna empleada para consumar el magnicidio:



La traición desde adentro: Se confirmó que Samuel "N", un colaborador que trabajaba dentro del ayuntamiento y pertenecía al entorno cercano de Carlos Manzo, filtró en tiempo real las agendas, rutas y esquemas de seguridad de la víctima.

Se confirmó que Samuel "N", un colaborador que trabajaba dentro del ayuntamiento y pertenecía al entorno cercano de Carlos Manzo, filtró en tiempo real las agendas, rutas y esquemas de seguridad de la víctima. El operador en el terreno: Jorge Armando "N", alias " El Licenciado coordinador operativo que recibió la información del infiltrado municipal y dirigió la celda de ataque en el primer cuadro de Uruapan.

Jorge Armando "N", alias " que recibió la información del infiltrado municipal y dirigió la celda de ataque en el primer cuadro de Uruapan. El desenlace de los ejecutores: El menor de edad que disparó contra el edil fue neutralizado en el sitio por el equipo de custodia, mientras que los dos acompañantes que lo trasladaron, Ramiro y Fernando, fueron hallados sin vida días después sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El menor de edad que disparó contra el edil fue neutralizado en el sitio por el equipo de custodia, mientras que los dos acompañantes que lo trasladaron, Ramiro y Fernando, fueron hallados sin vida días después sobre la carretera Uruapan-Paracho. Habría indicios de que Nemesio Oseguera, alias " El Mencho

Por último, el gabinete de Seguridad mencionó que el objetivo prioritario que le sigue a "R1" sería su hermano, el "R2".