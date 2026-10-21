“No los tocan”: Añorve acusa a Morena de perseguir opositores mientras protege a Andy López Beltrán

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Morena por lo que considera una aplicación selectiva de la justicia: mientras se procede contra adversarios políticos, acusó, otros personajes señalados por presuntas irregularidades permanecen fuera del alcance de las autoridades.

El priista puso como ejemplo el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, detenido por una acusación de traición a la patria, y contrastó su situación con la de políticos y personas a quienes vinculó con presuntos actos ilícitos.

“Es muy importante que la aplicación de la ley sea pareja sin sesgos partidistas”, reclamó el senador, quien exigió frenar lo que calificó como persecución contra opositores e investigar a todos bajo los mismos criterios.

“No lo tocan ni con el pétalo de una rosa”: Añorve cuestiona a Morena

Durante sus declaraciones, Añorve cuestionó por qué las autoridades no actuarían con la misma rapidez frente a otros señalamientos. Para ilustrar su argumento, mencionó a una persona a la que identificó como Hil Carolán y aseguró que, pese a los audios y las presuntas irregularidades que dijo conocer, no tendría siquiera una carpeta de investigación abierta.

El senador también vinculó a esa persona con Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló como presunto beneficiario de operaciones de lavado de dinero.

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones del legislador y no acreditan, por sí mismas, la comisión de un delito. Para determinar si existen responsabilidades, corresponde a las autoridades investigar y presentar las pruebas pertinentes.

Andy López Beltrán, Enrique Inzunza y Rubén Rocha Moya, entre los señalados

Añorve también mencionó a Andy López Beltrán, al senador de Morena Enrique Inzunza y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al cuestionar por qué, desde su perspectiva, no se actúa contra personajes a los que relacionó con presuntas irregularidades.

El coordinador priista reclamó que las investigaciones no dependan de la cercanía de los señalados con el partido en el poder. Su exigencia es que las autoridades no establezcan diferencias entre opositores y funcionarios o figuras vinculadas con Morena.

El fondo de su crítica es la presunta existencia de dos criterios para impartir justicia: uno para quienes se enfrentan políticamente al gobierno y otro para quienes forman parte de su entorno. Se trata de la interpretación planteada por el senador, que debe distinguirse de los hechos que puedan acreditarse mediante investigaciones judiciales.

“Debe aplicarse la investigación a todos parejos”: Añorve

Añorve insistió en que las autoridades deben investigar a cualquier persona cuando existan elementos que lo justifiquen, sin importar su partido, cargo o relación política.

“Simple y sencillamente debe de aplicarse la investigación o abrir carpetas de investigación a todos parejos”, sostuvo.

El senador también reconoció que cada persona debe responder por los actos que se le atribuyen y que el debido proceso debe respetarse.