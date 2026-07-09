¿Quién dice la verdad? Caso de “El Mayo” Zambada abre acusación de FGR contra Ken Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) escaló una confrontación con Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, al acusarlo de mentir, porque aseguró que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) no participaron en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada el 25 de julio de 2024.

La institución de seguridad señaló que Estados Unidos hizo un pacto al margen de la ley, ya que "El Mayo" fue secuestrado dos días después de que Ovidio Guzmán López, "El Ratón", se apegó al programa de testigos protegidos.

"El mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar, en suelo mexicano, a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país. Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves", expresó Ernestina Godoy, titular de la FGR.

FGR guarda silencio por caso de Rocha Moya

Más allá de las acusaciones, la FGR no dijo palabra alguna de lo que sucedió en México. No dio detalles de la red de funcionarios que protegían a "El Mayo" Zambada. No habló del homicidio Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ni de la alteración de la escena del crimen.

Tampoco explicó por qué reservaron durante cinco años los expedientes del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza.

"Estoy legalmente impedido para compartir esta información", expuso Raúl Armando Jiménez, fiscal de Control Competencial de la FGR.

Fiscalía reconoce omisión por piloto que voló avión donde iba "El Mayo"

La Fiscalía General de la República sí aceptó la tremenda omisión en el caso del piloto que llevó a "El Mayo" a Estados Unidos.

México lo identificó. Estados Unidos lo deportó. Siguió cometiendo delitos en territorio mexicano. De hecho, lo detuvieron por portación de arma de fuego y lo volvieron a mandar a la Unión Americana.

Eso sí, insisten en que no hay pruebas que vinculen a Rubén Rocha y a otros nueve funcionarios públicos con "Los Chapitos", hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado en su momento", dijo David Boone de la Garza, fiscal de Control Regional de la FGR.

Así que, a dos años de la caída de "El Mayo", se insiste en que los funcionarios son inocentes, que Estados Unidos mintió y que nadie le quiere informar qué fue lo que sucedió en Sinaloa.

Después de lo informado por la FGR en una conferencia de prensa, el exembajador Ken Salazar respondió que sí dijo la verdad en el caso de "El Mayo" Zambada porque el avión, el piloto y el operativo no pertenecían a Estados Unidos.