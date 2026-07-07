"¡No intente detenerlos!": ICE ofrece 10 millones de dólares por “Los Chapitos"; lerta que son armados y peligrosos

La cacería contra "Los Chapitos" vuelve a intensificars; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la búsqueda de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, al recordar que ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita localizarlos, detenerlos y lograr su condena.

La agencia federal estadounidense difundió el mensaje a través de su cuenta oficial en X, donde además lanzó una advertencia contundente: no intentar capturarlos, ya que ambos son considerados armados y peligrosos.

TWO DOWN AND TWO TO GO WITH $10M REWARD!



These infamous brothers, known as “Los Chapitos,” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and Jesus Alfredo Guzmán Salazar remain at large, and there… pic.twitter.com/SD6e7fT8QK — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 6, 2026

ICE recuerda que la recompensa sigue vigente

En la publicación, la dependencia estadounidense describe a los hermanos Guzmán Salazar como integrantes de la organización criminal conocida como "Los Chapitos", señalando que heredaron parte de las redes de narcotráfico construidas por su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.

ICE precisó que tanto Iván Archivaldo como Jesús Alfredo permanecen prófugos y reiteró que mantiene una recompensa de 10 millones de dólares para quien aporte información que conduzca a su captura y posterior condena.

Como parte del aviso, la agencia pidió a cualquier persona con datos sobre su paradero comunicarse con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) al teléfono 520-335-7315 o mediante el correo GUZMANsons-Tips@ice.dhs.gov.

¿Quiénes son "Los Menores", la facción conocida como "Los Chapitos"?

Para las autoridades de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa continúa siendo una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional, a la que atribuyen el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense, además de actividades como secuestro, homicidio y lavado de dinero.

Dentro de esa estructura surgió una facción integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Aunque popularmente se les conoce como "Los Chapitos", en documentos y comunicados oficiales de agencias estadounidenses también son identificados como "Los Menores".

Este grupo está conformado por:



Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como "El Chapito".

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias "El Alfredillo".

alias "El Alfredillo". Ovidio Guzmán López , apodado "El Ratón".

, apodado "El Ratón". Joaquín Guzmán López.

La familia Guzmán también estuvo integrada por Édgar Guzmán López, quien murió el 8 de mayo de 2008 tras un ataque armado en el que fue asesinado cuando tenía 22 años.

