El asesinato de Melesio Cuén: Las claves del calculado retraso de la FGR que beneficia a Rocha Moya

En la política de Sinaloa, el tiempo se ha convertido en el mejor aliado de la impunidad. El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en julio de 2024, no es solo un expediente criminal más; es el hilo conductor de una trama de encubrimiento que apunta directamente al despacho del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A pesar de las evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la gestión de Ernestina Godoy, ha mantenido un silencio administrativo que opera como un blindaje político, permitiendo que el mandatario estatal eluda las consecuencias de un crimen que lo posiciona como protagonista.

Fiscalía de Sinaloa niega irregularidades en caso Héctor Cuén

Este retraso no es una falla técnica, sino una estrategia de protección. Al no haber avances, la narrativa de Rocha Moya se mantiene a flote, ignorando las contradicciones que lo vinculan con el lugar y el momento exacto del homicidio de una de las piezas claves para comprender los delitos por los que se le señalan.

Las inconsistencias de la investigación en el asesinato de Héctor Cuén que benefician a Rocha Moya

Para entender por qué la inacción de la FGR es un beneficio directo para Rocha Moya, es necesario desglosar los puntos donde la justicia ha decidido cerrar los ojos:



La coartada que nadie puede comprobar: Rocha Moya sostiene que el día del asesinato de Cuén él se encontraba en Los Ángeles, California. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas que señalan huecos en las bitácoras de vuelo y registros migratorios. La FGR de Ernestina Godoy ha decidido no realizar una auditoría pública y rigurosa de estos traslados. La carta de "El Mayo" Zambada: El fundador del Cartel de Sinaloa aseguró a través de una carta que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", preparó una reunión con el morenista Rubén Rocha a las afueras de Culiacán, a la que también estaba invitado el exalcalde de Culiacán, Héctor Cuén fue asesinado en ese encuentro. Zambada relató que el motivo de la reunión era resolver una disputa entre Cuén Ojeda y Rocha Moya sobre el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?

El video de la gasolinera: La Fiscalía de Sinaloa divulgó un video del ataque contra Héctor Cuén, donde supuestamente fue atacado a tiros en una gasolinera de Culiacán, justo la noche del homicidio. Las imágenes muestran a dos sujetos a bordo de una motocicleta que se acercan a la camioneta en la que viajaba el exrector. FGR afirma que video es montaje: La FGR admitió que la fiscalía local de Sinaloa fabricó un video falso La destrucción de evidencia: El cuerpo de Cuén fue incinerado de manera inmediata, violando todos los protocolos forenses para muertes violentas. La FGR permitió esta acción que borró de manera definitiva las huellas físicas del crimen (balística, ADN y trayectoria de disparos). Se sabe que ni el lugar de los hechos ni la camioneta fueron procesados de una manera correcta, pues había manchas de sangre en la parte trasera de la camioneta que no fueron peritadas ni analizadas.

Sin restos que analizar, es imposible contradecir científicamente la versión oficial del estado, un beneficio irreversible para la defensa política de Rocha Moya.

¿Cuál era la relación de Rubén Rocha Moya con Héctor Cuén?

Cabe destacar que Héctor Cuén fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 2005 y 2009, cargo que le ayudó a construir una red de influencia que incluso le benefició en procesos electorales. Fue presidente municipal de Culiacán de 2011 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016.

La relación con Rocha Moya era de una rivalidad abierta y bien conocida durante años, pues ambos se disputaron el control de la Universidad y otras estructuras políticas del estado.

Incluso el 20 de julio de 2024, Cuén Ojeda transmitió el último episodio de su podcast "Cuentas Claras" en YouTube. En esa emisión, el exrector lanzó acusaciones directas contra Rocha Moya por corrupción, enriquecimiento inexplicable e intervención ilegal en la UAS, entre otros delitos.

¿Cuándo fue el último comunicado de avances de la FGR sobre el caso Héctor Cuén?

El 20 de octubre de 2024, la FGR publicó el último comunicado con avances sustanciales sobre el caso. A casi dos años del asesinato del exrector, la inactividad de la FGR al mando de Ernestina Godoy ha logrado que cada semana que pasa sin un dictamen federal sea una semana ganada para la estabilidad de Rocha Moya.

Hoy, el misterio de lo ocurrido aquella noche del 25 de julio de 2024 es una incógnita y un regalo para la impunidad de Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico.