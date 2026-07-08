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Abaten al narcotraficante “Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Sinaloa

Fuerzas de seguridad desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos” y abatieron a Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, jefe de plaza en Sinaloa.

Cristhian Guadalupe “N”, “Texas”, fue abatido; estaba ligado a “Los Chapitos”.
Los Chapitos: abaten a Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, jefe de plaza|Especial

Escrito por: Iván Ramírez

EL narcotraficante Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, quien ere jefe de plaza de "Los Chapitos", fue abatido por fuerzas de seguridad este miércoles en Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que además elementos de seguridad estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”.

Atacan a balazos a personal militar en operativo contra el narco

El funcionario federal informó que durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque, fue abatido Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”.

Este sujeto era identificado como jefe de plaza en Culiacán y un narcotraficante relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Capturan a cuatro tras operativo contra jefe de plaza

En estos hechos también fueron detenidas cuatro hombres y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

Los Chapitos: jefe de plaza “Texas” es abatido en Sinaloa.
“Los Chapitos": abaten a “Texas”, jefe de plaza en Sinaloa

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