¿Qué ocultan? La SRE cambia de postura tras intentar reservar información del caso Rocha Moya durante 5 años

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio un giro inesperado en menos de 24 horas. Primero, su Comité de Transparencia confirmó que iba a reservar durante cinco años la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, casi un día después, la propia Cancillería informó en su cuenta de X que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí hará pública la información relacionada con esas solicitudes de extradición, aunque mantendrá bajo reserva las notas diplomáticas vinculadas con los expedientes judiciales.

La decisión dejó más dudas, si la información será transparente, ¿qué permanecerá oculto y por qué la dependencia había decidido blindarla durante cinco años?

¿Por qué la SRE reservó la información sobre Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia de la SRE, la información fue clasificada como reservada porque hacer públicas las comunicaciones entre ambos gobiernos podría afectar la relación bilateral.

SRE reserva 5 años la información sobre la solicitud de extradición de Rocha Moya|SRE

El documento señala que divulgar oficios, correos institucionales, notas verbales, minutas de reuniones y demás comunicaciones diplomáticas "podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales", además de debilitar la confianza, la confidencialidad y el respeto mutuo entre México y Estados Unidos.

Por ello, el Comité confirmó una reserva de cinco años para esos documentos relacionados con la solicitud de acceso a la información.

¿Qué información sí abrirá la Cancillería?

Tras la polémica, la SRE precisó que sí transparentará las solicitudes de acceso relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos.

En términos prácticos, eso significa que podrán conocerse documentos administrativos, respuestas oficiales y parte del procedimiento seguido por la dependencia para atender la solicitud estadounidense.

No obstante, la apertura no será total.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026

¿Qué seguirá siendo secreto en el caso de Rocha Moya?

La propia Cancillería dejó claro que las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales continuarán reservadas.

Estas notas son comunicaciones oficiales entre los gobiernos de México y Estados Unidos que forman parte del proceso legal de una extradición. En ellas suelen incluirse solicitudes formales, intercambio de pruebas, argumentos jurídicos, información confidencial y estrategias procesales entre ambos países.

Al mantenerse clasificadas, no se conocerá el contenido de esas comunicaciones ni los detalles de las conversaciones diplomáticas que sostuvieron ambos gobiernos sobre el caso del gobernador morenista Rubén Rocha Moya y los demás funcionarios señalados.

En otras palabras, habrá mayor acceso al procedimiento administrativo, pero seguirá fuera del alcance público la parte más delicada del intercambio entre ambas naciones.

Estados Unidos mantiene las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

El cambio de postura ocurre mientras continúan vigentes las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de alto nivel de Sinaloa con presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados habrían facilitado operaciones del grupo criminal, compartido información sensible y permitido el traslado de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.

En paralelo, la Fiscalía General de la República también reservó por cinco años la declaración rendida por Rubén Rocha dentro de la investigación.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

La incertidumbre política continúa creciendo. Aunque el Gobierno Federal sostiene que el gobernador con licencia se encuentra en Culiacán y que las autoridades conocen su ubicación, Rocha Moya acumula 68 días sin aparecer públicamente ni ofrecer declaraciones.

Su ausencia comenzó tras solicitar licencia al cargo, en medio de las acusaciones presentadas por Estados Unidos. Desde entonces, Sinaloa enfrenta una de las etapas más violentas de los últimos años, marcada por la disputa entre grupos del crimen organizado.

