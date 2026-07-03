VIDEO | Así es el avión donde detuvieron a “El Mayo” Zambada y al hijo de “El Chapo”

El avión donde iban los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo del capo "El Chapo", ahora es parte de una exhibición en un museo de Nuevo México, Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa y el hijo de Joaquín Guzmán Loera fueron detenidos el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto privado de la ciudad de El Paso, Texas.

¡Ya cayó "El Mayo" Zambada!



El líder del cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia en El Paso, Texas, junto con el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Se habla de una operación de la #DEA, sin embargo, también de una entrega negociada.



Raziel Cruz con la nota en #Hechos… pic.twitter.com/CpB5nu8Z8D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2024

¿En que museo está el avión donde iba "El Mayo" Zambada y el hijo de "El Chapo"?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos enfrentan a múltiples cargos en ese país por liderar operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, como la fabricación y tráfico de fentanilo.

El museo War Eagles Air, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, exhibe el avión presuntamente utilizado por integrantes del Cártel de Sinaloa, en el que llegó a Estados Unidos el hijo de "El Chapo" Guzmán junto con Ismael "El Mayo" Zambada.

"El Mayo" Zambada, a través de una carta difundida desde prisión en agosto de 2024, negó haberse entregado voluntariamente al gobierno de Estados Unidos y reveló una afirmación que cambió la versión:

"Fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y ​​contra mi voluntad", algo que calificó como una "traición imperdonable".

¿Qué había en el avión donde iba "El Mayo" Zambada y “El Güero”?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de El Paso presentó la aeronave junto con fotografías del día en que ambos llegaron al aeropuerto de Santa Teresa, donde fueron detenidos por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

En el interior de la aeronave se observa, sobre uno de los asientos, una bolsa de papel, además de botellas de agua y frituras con las que, presuntamente, se alimentaron Guzmán López y "El Mayo" durante el viaje.

✈️ Un avión presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa y al traslado en el que habrían participado “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en 2024, ahora se exhibe en el museo “War Eagles Air Museum” en Santa Teresa, Nuevo México.



De acuerdo con reportes del FBI, la aeronave… pic.twitter.com/PEDbroyEg0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

“El Mayo Zambada e hijo de “El Chapo” habrían sido secuestrados

El hijo de "El Chapo" Guzmán presuntamente secuestró a Ismael Zambada y pidió al piloto volar desde Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Actualmente, el avión se exhibe, según el FBI, como "una muestra de cómo la aviación puede ser explotada por las organizaciones criminales y de cómo las agencias de seguridad coordinan esfuerzos para detener estas actividades".