¡Justicia divina! Hombre que golpeó a recepcionista en hotel de Santa Fe será DEPORTADO a México

Octavio Jorge Cortés Jiménez, acusado de golpear a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, será deportado de Estados Unidos a México, donde deberá enfrentar el proceso penal en su contra por la agresión ocurrida en junio pasado.

El hombre permanecía bajo custodia de las autoridades estadounidenses luego de ser detenido en San Diego, California, cuando presuntamente intentaba ingresar de manera ilegal al país por vía marítima.

¿Qué se sabe sobre la deportación?

La deportación de Octavio Jorge Cortés Jiménez ocurre después de que un juez en Estados Unidos determinara su retorno a México, donde es requerido por las autoridades capitalinas por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Según los reportes, se contempla que el hombre sea entregado a las autoridades mexicanas a través del cruce fronterizo de San Ysidro, California. Posteriormente, deberá ser trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición de las instancias correspondientes.

El abogado de la víctima, Edgar Adaya, señaló que, una vez que se concrete la entrega, las autoridades podrán ejecutar la orden de aprehensión y continuar con el procedimiento judicial.

¿Por qué detuvieron a Octavio Cortés en Estados Unidos?

La detención de Octavio Jorge Cortés Jiménez ocurrió el 12 de agosto de 2026, cuando autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación en las inmediaciones de San Diego, California.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, el hombre viajaba en una lancha junto con otros migrantes que presuntamente intentaban ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

Tras ser identificado, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras se definía su situación y se avanzaba en el procedimiento para devolverlo a México.

¿Cómo ocurrió la agresión a la recepcionista en Santa Fe?

Los hechos por los que Cortés Jiménez es investigado ocurrieron el 29 de junio de 2026 en el hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

La agresión quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. En las imágenes difundidas se observa al huésped discutir con la recepcionista, lanzar objetos y arrebatarle el teléfono celular, antes de agredirla físicamente.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, el conflicto habría comenzado por un asunto relacionado con la entrega de un paquete y un mensaje de WhatsApp que el hombre presuntamente reclamó a la empleada.

