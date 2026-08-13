VIDEO | Cae hombre por brutal agresión a recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX; lo ligan al Cártel de Sinaloa

Un hombre fue detenido como presunto responsable de una violenta agresión contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México (CDMX).

El probable responsable fue identificado como Octavio “N”, quien ahora es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, informó la institución este miércoles 12 de agosto de 2026.

Graban agresión a recepcionista de hotel en Santa Fe

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026, cuando el imputado habría agredido física y verbalmente a la víctima al interior del establecimiento.

Una cámara en el lugar grabó el momento en que la mujer comienza a ser agredida de manera física y verbal por parte de un sujeto; todo frente a la presencia de un guardia de seguridad.

La violencia aumentó y el hombre pasó de los insultos a los golpes al darse cuenta de que la recepcionista estaba grabándolo con un celular y le pega en la cara.

El agresor aventó el celular y siguió a la trabajadora, a quien después golpea en el piso, y el sujeto se fue, pero el vigilante solo se quedó observando.

Captan violenta agresión a recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX; presunto responsable sigue libre

Presunto agresor de recepcionista tendría nexos con el Cártel de Sinaloa

Octavio “N” habría sido denunciado por más de 80 personas por supuesto fraude inmobiliario en Mazatlán. Este sujeto además estará ligado al Cártel de Sinaloa

Ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido del país, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX amplió acciones para localizarlo fuera de México.

Solicitó la gestión de una ficha roja de la Interpol y, de manera paralela, mantuvo un intercambio directo de información con autoridades estadounidenses y solicitó la generación de alertas migratorias que dieron lugar a la identificación del investigado.

Octavio “N” fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y actualmente, el imputado permanece bajo custodia de autoridades de ese país, pero se trabaja en la solicitud para que sea deportado a México.

