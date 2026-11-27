Una bala perdida por una pelea de vecinos acabó con su vida. Con apenas 12 años, Iker Mateo murió y un año después de lo ocurrido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, un presunto implicado fue detenido.

El 11 de mayo del 2025, la víctima estaba en compañía de su padre Carlos Sánchez en un taller arreglando su vehículo en la colonia Loma Linda, cuando se suscitó una pelea entre los vecinos que acabó a balazos.

Padre vio a su hijo herido y murió días después

Su papá relató que cuando abrazó a su hijo se percató que estaba herido: la bala dañó su sistema venoso de una de sus piernas.

Lo trasladaron a la Clínica 194 del IMSS y posterior al IMSS Lomas Verdes y por último al Hospital Pediátrico de la Raza, en donde falleció el 20 de mayo de 2025.

Desde ese momento, Jessica González, mamá del menor, y su esposo exigieron a las autoridades que detuvieran a las personas que provocaron la muerte de su hijo.

Vecinos regresaron para disparar y bala hirió a Iker Mateo

El padre de la víctima habría intentado calmar a los dos hombres que discutían con sus vecinos, por lo que Edgar “N” y su acompañante se dirigieron hacia su vehículo Chevrolet Sonic negro y se retiraron del lugar.

A pesar de que la riña terminó y algunos de los involucrados se quedaron en la calle tomando cerveza, minutos después, el vehículo negro regresó con Edgar “N”, alias “El Chupón”, como copiloto, así como dos sujetos más, uno de los cuales sacó un arma de fuego por la ventanilla y comienzó a disparar.

La única persona que resultó herida fue Iker Mateo, quien estaba muy cerca del lugar, y este viernes se confirmó la captura de Edgar “N”, alias “El Chupón”, presunto implicado en los hechos que cabaron con la vida del menor.

Lo detuvieron en Cancún, Quintana Roo, y después fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

Cámaras identificaron a presuntos responsables

Los presuntos responsables en los hechos fueron identificados por videos grabados por cámaras en la zona.

Ellos serían Edgar “N”, alias “El Chupón”, y a Marco Antonio “N”, alias “El Madafaker”, e incluso este último ha sido fotografiado armado.

Las autoridades giraron una orden de aprehensión contra ambos, pero por ahora solo uno de ellos fue detenido. Edgar “N” es investigado por su probable responsabilidad en el homicidio