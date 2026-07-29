Matías, el niño conocido como “El Guerrero de Dios”, sobrevivió a una bala perdida y ahora quiere ser policía para proteger a otros en Jalisco

Contra todo pronóstico, Matías, el niño de seis años que recibió el impacto de una bala perdida durante un tiroteo en Guadalajara, Jalisco, volvió a casa después de permanecer 11 días hospitalizado. Su recuperación aún está lejos de terminar, pero el menor, conocido por su familia como "El Guerrero de Dios", ya habla de su mayor sueño: convertirse en policía para ayudar y proteger a otras personas.

El caso ocurrió en la colonia El Deán, en Guadalajara, Jalisco, donde el pequeño fue alcanzado por un proyectil mientras se encontraba en la cochera de su vivienda; la lesión obligó a los médicos a practicar una cirugía de emergencia y, aunque el pronóstico inicial era reservado, el menor logró superar la etapa más crítica y continuar su recuperación desde casa.

Matías enfrenta una larga recuperación tras sobrevivir al ataque

Aunque el alta médica representa un avance importante, la familia reconoce que el proceso apenas comienza, como consecuencia de la lesión, Matías perdió una parte del cráneo y deberá ser valorado para recibir una prótesis especializada que le permita continuar con su recuperación.

A ello se suman terapias de rehabilitación, consultas médicas, estudios y medicamentos que serán indispensables durante los próximos meses; sus familiares explicaron que todavía presenta algunas dificultades para mantener el equilibrio y concentrarse; además, apenas comienza a dar sus primeros pasos con apoyo, por lo que los especialistas seguirán evaluando su evolución.

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Matías fue hospitalizado tras recibir un bal4z0; fue hospitalizado siendo un n1ñ0 y hoy regresa como "El Guerrero de Dios" y sueña con ser policía para ayudar a otros. 🙏🏻📿 La información con Florencia Moreno. @jlorecita27



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Una prótesis y las terapias representan el mayor desafío para la familia

La recuperación del menor también representa un reto económico para sus padres. Actualmente requieren cubrir los gastos derivados del tratamiento, así como el costo de la prótesis craneal que necesitará una vez que los médicos determinen que está en condiciones de recibirla.

La familia explicó que, además de los medicamentos y las consultas, deberán enfrentar nuevos estudios y sesiones de rehabilitación para ayudar a Matías a recuperar su movilidad y disminuir las posibles secuelas neurológicas que dejó la lesión.