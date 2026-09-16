“En este mundo a nadie le interesé”: los inquietantes videos que Laura Roció dejó antes de morir en Tijuana

Una mujer identificada como Laura Rocío perdió la vida en el Viaducto Elevado de Tijuana, la tarde del 13 de septiembre. Pero el caso comenzó a cobrar relevancia luego de que se dieran a conocer los distintos videos que grabó la mujer de 40 años poco antes de su muerte.

Laura Rocío había dejado una serie de videos en redes en los que hablaba de las lesiones que atribuía a una mala cirugía estética, además aseguraba que en las próximas horas iba a dejar de sufrir.

¿Qué dijo Laura Rocío antes de morir?

En uno de sus videos, Laura Rocío habló directamente sobre una herida que presentaba en el cuello, asegurando que ella se la realizó, pero no con la fuerza que esperaba; lo que de inmediato encendió las alertas sobre su salud mental.

En otro video mostró unas cicatrices en sus brazos y aseguró que todo fue gracias a una cirugía plástica que le había cambiado su vida, culpando a la doctora de nombre Daniela León, a quien relacionó con la clínica Capital Surgery.

La mujer se mostraba triste, asegurando que en un rato se iba a mover hacia una zona alta, esperando irse a otro mundo, porque en este nadie la quería; lamentando no poder despedirse de sus seres queridos.

Los vídeos rápidamente generaron conmoción en redes sociales, ya que muestran a Laura Rocío atravesando un momento de profunda crisis emocional, aunque todavía se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Mujer muere en el Viaducto de Tijuana

La tarde del domingo 13 de septiembre se reportó el caso de una mujer que perdió la vida en las inmediaciones del Viaducto Elevado Tijuana, a la altura del Cañón del Matadero.

Elementos de Protección Civil y de la Policía estatal acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar el levantamiento de cadáver, sin que en ese momento se supiera la identidad de la persona.

Por ahora, no está confirmado que la cirugía denunciada por Laura haya sido la causa de su muerte, pero será la Fiscalía General del Estado de Baja California la que esclarezca lo que realmente sucedió.

Suicidios en México: una crisis de salud grave

En los últimos años, los casos de suicidio han mostrado una tendencia al alza en México. Tan solo en 2024, se registraron 6.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Ante esta situación, las autoridades han insistido en la importancia de detectar a tiempo las señales de alerta y buscar ayuda de inmediato con profesionales de la salud.

Ante una crisis emocional o si una persona cercana presenta señales de riesgo, en México está disponible Línea de la Vida, donde se brinda orientación especializada en salud mental las 24 horas, los 365 días del año, a través del 800 911 2000.