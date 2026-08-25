¿Psicosis posparto o crimen premeditado? Avanza juicio de Lindsay Clancy

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023 mientras presuntamente atravesaba un episodio de psicosis, se encuentra en su etapa final.

El caso conmocionó al mundo entero después de que su esposo, Patrick Clancy, regresara a su casa y encontrara a Lindsay gravemente herida tras un intento de suicidio. Mientras que sus hijos presentaban signos de estrangulamiennto: Cora, de 5 años y Dawson, de 3. Mientras que Callan, de apenas 8 meses, murió días después a causa de las lesiones.

Lindsay sobrevivió al intento de suicidio, pero sufrió lesiones que le provocaron parálisis de las extremidades inferiores. Su defensa sostiene que la mujer padecía psicosis posparto al momento en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía, en cambio, argumenta que, aunque Lindsay atravesaba problemas de salud mental, tenía la capacidad de comprender lo que estaba haciendo y, por lo tanto, debe responder penalmente por la muerte de sus hijos; ¿ en qué acabará el juicio?.