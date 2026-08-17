¿Qué es la psicosis posparto? Lo que hay detrás del caso Lindsay Clancy

En medio del juicio contra Lindsay Clancy, quien está acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023 en Estados Unidos, su defensa sostiene que la mujer atravesaba un episodio de psicosis posparto, una condición que habría desarrollado tras el nacimiento de su hijo Callan.

Este tipo de trastorno mental es considerado raro pero muy grave. Si no se trata a tiempo y con la medicación correspondiente, el desenlace podría llegar a ser fatal.

¿Qué es la psicosis posparto y por qué es tan grave?

La psicosis posparto es un trastorno psiquiátrico grave y poco común que puede aparecer en las primeras semanas después del parto. A diferencia de la "tristeza posparto" (baby blues) o la depresión posparto, esta implica una pérdida de contacto con la realidad.

Suele presentarse con alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, insomnio severo y cambios extremos de conducta. Por lo que se estima que afecta a 1 de cada mil mujeres que dan a luz; considerándose una emergencia médica ante el riesgo que implica para la madre y el bebé.

En el caso de Lindsay, se investiga si la mujer se encontraba en un estado de psicosis extrema, condición mental que no le permitía entender la naturaleza de sus acciones.

A esto se suma que, desde el nacimiento de su tercer hijo, la mujer ya había recibido atención profesional en diversas ocasiones por depresión, pero en menos de tres meses, le fueron recetados más de 12 fármacos.

Síntomas de la psicosis posparto; ¿cómo detectarla a tiempo?

Alucinaciones auditivas o visuales

Delirios (creencias falsas y fijas)

Confusión y desorientación extrema

Cambios de ánimo rápidos e intensos

Insomnio agudo

Paranoia

Pensamientos de dañarse a sí misma o al bebé

Por otra parte, Lindsay y su abogado interpusieron una demanda civil contra los médicos que la atendieron, argumentando la falta de los profesionales de la salud para diagnosticar y atender su trastorno.

Cronología del caso Lindsay Clancy en EU

El 24 de enero de 2023, el entonces esposo de Lindsay, Patrick, había ido a recoger unos medicamentos y la cena. Ese día salió de casa normal, pero 20 minutos después, la tragedia comenzó.

A decir de Patrick, cuando llegó a la casa se percató de que su exesposa había intentado quitarse la vida. Sin embargo, al momento de bajar al sótano para verificar lo que ocurría, encontró a dos de sus hijos sin signos vitales y con huellas de haber sido estrangulados.

Mientras tanto, tras varios días de permanecer en el Boston Children’s Hospital, Callan, el bebé de ocho meses, no logró sobrevivir y murió.

Aunque el abogado de Lindsay Clancy busca demostrar que estaba bajo un episodio de psicosis posparto, será esta semana que el caso llegue a un veredicto.